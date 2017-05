Recordaron al joven José Alatorre Guzmán, su familia exige justicia

Por Roberto PELÁEZ

Quedó atrás un año, pero el dolor es el mismo... duele su ausencia.

El pasado lunes 15 un grupo de personas acudió a la intersección de las esquinas de Kansas y Minnesota para decirle al joven José Alatorre Guzmán que su recuerdo vive, sus besos, sus caricias, sus palabras, su acción continúan a flor de piel.

El 11 de mayo del año pasado Alatorre Guzmán (27 de diciembre de 1996-14 de mayo de 2016) fue balaceado, falleció tres días después, y sus familiares adoptaron la decisión de donar sus órganos, en un gesto muy noble.

Él iba caminando cuando alguien le disparó, dijo la madre del joven, todos los días lo recuerdo... hace un año perdí a mi hijo, sólo pido justicia para él, no quiero que ninguna otra familia pase por un momento tan triste, agregó con voz entrecortada.

Luego hizo un llamado, por favor, si alguien de la comunidad sabe algo sobre lo sucedido, por pequeño que parezca, que informe a las autoridades, instó.

Familiares, amigos, la amantísima novia, conocidos, acudieron a la señalada esquina para recordar al joven. Ha transcurrido un año, remarcó la madre, y aun siento un dolor que no puedo describir.

La novia, con las cenizas de Alatorre Guzmán en sus brazos, hizo un esfuerzo para articular palabras, lo recuerdo como alguien muy querido, amable, con muchos amigos... aun tengo muy dentro las últimas palabras que me dijo: te amo.

Siempre fue muy cariñoso conmigo, abundó la joven sin poder evitar que las lágrimas recorrieran su rostro; me uno al reclamo de su madre y sus familiares, sólo queremos justicia. Él tenía planes, no merecía algo como esto, por eso creo que quien le quitó la vida no puede dormir, su conciencia no puede dejarlo tranquilo, advirtió.

Caras largas, un pesado silencio, y minutos que se resistían a transcurrir primaron la tarde del lunes... no podía ser de otra manera, apuntaron algunos de los asistentes al semanario El Mundo.

Portando fotos del joven balaceado, con playeras que rememoran el rostro de Alatorre Guzmán, los participantes en la vigilia escucharon una oración y caminaron cerca del lugar donde el 11 de mayo de 2016 alguien apretó el gatillo para ultimar a un ser humano al que muchos recuerdan por su amor a la vida y su ejemplo.