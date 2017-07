Regreso a la Escuela: Información de rutas de autobuses escolares disponible en línea

Por Francisco ALEJANDRE

El Departamento de Transporte del Distrito Escolar del Condado de Clark se prepara para el próximo año escolar, que comienza el lunes 14 de agosto.

Jim Reynolds, Gerente de Operaciones de Transporte, entidad que representa “las ruedas” del Distrito Escolar, proporcionó información sobre el proceso de inscripción y explicó la importancia de que “todos los estudiantes elegibles se registren para el servicio de autobús, con el objetivo de asegurarse que reciban transporte de ida y vuelta a la escuela todos los días.

“Los padres o tutores, comentó en charla exclusiva con El Mundo, “pueden acceder a la elegibilidad del autobús de su hijo, las paradas del mismo, las rutas y los horarios a través de Infinite Campus o visitando transportation.ccsd.net. El número de identificación del estudiante y la fecha de nacimiento son requisitos para tener acceso a la información del registro del autobús”.

Si los padres o tutores necesitan ayuda adicional, el banco de teléfonos del Departamento de Transporte está abierto y se puede llamar al (702) 799-8111.

Durante una visita que este semanario realizó al sitio donde se estacionan los autobuses escolares, en el 975 Welpman Way, en Henderson, pudimos observar a decenas de operadores que contestan los teléfonos del departamento con prontitud y amabilidad.

Y aunque “pueden extenderse los tiempos de espera, porque el personal del banco telefónico espera contestar miles de llamadas antes del primer día de clases”, aseveró Reynolds, agregó que “el teléfono funcionará hasta el 26 de agosto”.

Las horas de funcionamiento son de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 4 p.m. Las horas regulares de operación durante el año escolar serán de lunes a viernes de 6 a.m. a 4 p.m.