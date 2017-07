Temor e incertidumbre en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS)

Por Roberto PELÁEZ

El Estatus de Protección Temporal (TPS) no es para que los amparados estén en Estados Unidos hasta que sus países de procedencia sean ricos, con cero por ciento de desempleo, dejó sentado John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, quien agregó: la palabra fundamental es temporal, o sea, no es algo definitivo.

Por supuesto esas palabras cayeron como el clásico ‘cubo de agua fría’ sobre todo para la comunidad salvadoreña, hondureña, nicaragüense, sin embargo, por encima de todo Tirso Sermeño, cónsul de El Salvador en Las Vegas, llama a sus connacionales a esperar y a estar informados, a ‘explorar’ todas las opciones.

Al cierre de esta edición la sede del consulado salvadoreño (próxima a Bonanza y Nellis), acogía un taller informativo sobre el candente tema que tiene a miles de personas aquejadas por la incertidumbre. ¿Participantes? La abogada Kathia Pereira, representantes de Hermandad Mexicana, y el propio diplomático, quien ha reiterado la importancia de estar informados. Queremos que las personas bajo el amparo del TPS conozcan los pasos a seguir, si pueden o no ser reclamadas, si tienen una profesión... hay que seguir con atención todo sobre este asunto que afecta a miles.

El pasado lunes 26 de junio trascendió que una corte de apelaciones emitió un fallo que permitiría a los beneficiarios del TPS, con hijos o cónyuges estadounidenses solicitar la residencia. Los magistrados del noveno circuito determinaron que el TPS es válido para hacer un ajuste migratorio a residente legal, mediante una petición familiar de hijo o esposa nacidos en el país, no obstante, se pudo conocer que en la misma reunión en que representantes de Honduras y El Salvador pidieron compasión para los centroamericanos protegidos por el TPS, el secretario de Seguridad Nacional reiteró que el Estatus de Protección Temporal no puede ser por tiempo indefinido. Queda claro que el permiso es temporal, no puede estar vigente por años, insistió Kelly.

Pese a las argumentaciones y solicitudes, Juan Orlando Hernández, mandatario de Honduras, tiene claro que el TPS es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos y debemos respetarla, aseveró.

Hace unos 16 años miles de salvadoreños están bajo el TPS, hoy unos 196 mil, aclaró el cónsul, de ellas unas 2 mil 500 residentes en el estado de Nevada, y todas ellas deben conocer que la solución no está en manos de las autoridades salvadoreñas, pero no se espera la decisión cruzados de brazos, se pide, argumenta, se apela a los sentimientos, la comprensión, pero es el gobierno de este gran país quien debe decir la última palabra, sostuvo.