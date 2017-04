Ataque químico un "invento"; Estados Unidos quería justificar bombardeo: Al Assad

El presidente sirio, Bashar al Assad, afirmó que el ataque químico de la semana pasada en la provincia de Idlib es un "invento al 100 por ciento", ya que su Ejército no dispone de armas químicas, en su primera declaración desde el bombardeo, que causó al menos 84 muertos.

En una entrevista a una agencia internacional, Al Assad dijo que el supuesto ataque en la localidad de Jan Sheijun fue fabricado y sirvió de pretexto para justificar los posteriores bombardeos de Estados Unidos a su base aérea.

Indicó que sin duda Occidente, y en particular Estados Unidos, es cómplice de los terroristas y fabricó esta historia para tener el pretexto de atacar.

Asimismo, el mandatario sirio aseguró que sus fuerzas armadas no poseen armas químicas, tras recordar que en 2013 su país renunció a todo su arsenal químico. "Incluso si tuviéramos dichas armas, nunca las habríamos usado", enfatizó.

Respecto a las investigaciones sobre el supuesto ataque químico en Jan Sheijun, Al Assad reiteró que trabajará junto a Rusia "en favor de una investigación internacional, pero que debe ser imparcial".

"Solo podemos permitir una investigación si es imparcial y asegurándonos de que países imparciales participen en ella, para estar seguros de que no se use con fines políticos", señaló.

El pasado 4 de abril, la oposición acusó al régimen sirio de lanzar un ataque químico en la localidad de Jan Sheijun, en la provincia de Idlib, causando al menos 84 muertos y unos 545 heridos, sin embargo Damasco lo negó y culpó a los rebeldes de almacenar armas químicas en el área.

En represalia, Estados Unidos lanzó tres días después 49 misiles crucero Tomahawk desde dos buques de guerra emplazados en el Mediterráneo contra la base aérea de Shairat, en la provincia de Homs, provocando entre cuatro y 10 muertos, además de destruir un radar y seis aviones de combate.

Al Assad indicó que Rusia se enteró "apenas minutos antes" del ataque de Estados Unidos y no pudo avisar a Siria. "No nos previnieron (los rusos) ya que no tenían tiempo, los estadunidenses les llamaron, probablemente unos minutos antes del ataque o -como dicen algunos- después del ataque", dijo.

Según el presidente sirio, los bombardeos contra la base aérea de Shairat constituye una agresión contra un Estado soberano, sin embargo aseguró que no afectó las capacidades de combate de las tropas sirias.

Por otro lado, Al Assad cuestionó la seriedad del presidente Donald Trump para lograr una solución al conflicto en Siria. "Estados Unidos no es serio (en la búsqueda) de una solución política, sea cual sea. Quiere utilizar el proceso político como un paraguas para los terroristas", concluyó. Damasco (NOTIMEX)