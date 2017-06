Rusia responderá ante despliegue de escudos antimisiles de Estados Unidos: Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que no se quedará de brazos cruzados ante el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos y al acercamiento de las bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a las fronteras rusas.

Durante su encuentro con directores de varias agencias de noticias rusas y extranjeras al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin aseguró que su país está incrementando sus capacidades militares en el este y oeste en respuesta a las amenazas cerca de sus fronteras.

Subrayó que Rusia no se está militarizando de manera unilateral. "Simplemente es una respuesta forzosa a lo que está pasando en la región", sostuvo.

Explicó que Rusia está incrementando sus fuerzas militares en las islas Kuriles debido al aumento de las capacidades militares estadunidenses en la península de Corea y al despliegue de escudos antimisiles en Alaska y Corea del Sur, según la agencia de noticias Sputnik.

Afirmó que reaccionará "de manera adecuada" al acercamiento de las bases de la OTAN a sus fronteras occidentales y al aumento de sus contingentes, así como al despliegue de los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos que, según Putin, "rompe el equilibrio estratégico en el mundo".

Putin manifestó su preocupación por el Sistema de Defensa terminal de Área a Gran Altitud (THAAD), el escudo antimisiles estadunidense que ya se encuentra oepratico en Corea del Sur y que "rompe el equilibrio estratégico en el mundo".

Indicó que Moscú lleva una década denunciando "la destrucción del equilibrio estratégico global", pero "el mundo guarda silencio, como si no pasara nada: no nos escucha y cuando lo hacen no transmite nada".

Recordó que Estados Unidos siempre justificó el escudo antimisiles por la supuesta amenaza nuclear iraní, sin embargo tras el acuerdo nuclear entre Teherán y las grandes potencias ya no existe ninguna amenaza, pero continúa la construcción del sistema de defensa antimisiles.

En la misma línea, el jefe del Kremlin sugirió que si Corea del Norte renunciara a su programa nuclear, Estados Unidos continuará construyendo su sistema de defensa antimisiles con otras excusa o incluso sin ningún motivo, como lo hace ahora en Europa".

Durante su reunión con directores de agencias internacionales, Putin también se refirió a la supuesta injerencia de "hackers" rusos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, al comentar que "los piratas informáticos pueden actuar desde cualquier país del mundo".

"Los hackers son gente libre, como los artistas que pueden asomarse a cualquier país del mundo", bromeó. "Se despiertan y, si están de buen humor, empiezan a aportar su granito de arena patriótico", dijo.

Al comentar las acusaciones contra Rusia de emplear a los ciberpiratas para interferir en los procesos electorales en otros países, Putin enfatizó que "ningún hacker es capaz de influir de forma decisiva en campañas electorales en otras naciones".

El presidente ruso sugirió que alguien podría diseñar "una cadena de ataques" de tal manera que se presente al territorio ruso como origen de dichos ataques. "La tecnología moderna permite hacerlo", concluyó. Moscú (NOTIMEX)