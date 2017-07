Trump admite posible interferencia de Rusia en elecciones de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió por primera vez que Rusia pudo interferir en las elecciones del año pasado en su país y criticó la actividad "desestabilizadora" de Moscú en el continente, además amenazó a Corea del Norte con severas acciones.

"Creo que pudo haber sido Rusia, también podrían haber sido otros países. Mucha gente interfiere. Esto ocurre desde hace mucho tiempo", dijo Trump respecto a la posible injerencia rusa en los comicios estadunidenses, durante una conferencia de prensa en Varsovia.

Acusó al ex presidente Barack Obama de no haber actuado a tiempo contra esa interferencia, ya que fue avisado en agosto pasado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de las actividades rusas y tuvo tiempo para tomar cartas en el asunto hasta las elecciones, pero "no hizo nada".

"(Obama) pensaba que (la candidata demócrata) Hillary Clinton ganaría las elecciones. Si hubiera pensado lo contrario, habría hecho algo al respecto. (...) Si hubiese pensado que yo iba a ganar, habría hecho bastante", declaró a la prensa al final de su encuentro con su colega polaco, Andrzej Duda.

Asimismo, anunció medidas contra el "comportamiento desestabilizador" de Rusia en el continente, además pidió a Moscú apoyar a Occidente frente al "enemigo común: el terrorismo internacional, en vez de respaldar "regímenes hostiles" como Siria e Irán.

Reiteró su compromiso con Europa del Este frente a Rusia, pues varios países, entre ellos Polonia, se sienten cada vez más amenazados por Moscú desde el comienzo de la crisis en Ucrania.

El gobierno polaco anunció que su país comprará misiles estadunidenses tipo "Patriot", que formarán parte de la defensa del país contra posibles agresiones de Rusia, asimismo aceptó la oferta de Washington de empezar a recibir envíos de gas natural licuado para reducir su dependencia del gas ruso.

Respecto a las amenazas de Corea del Norte, el jefe de la Casa Blanca dijo "lo afrontaremos con gran decisión. Tenemos que demostrar públicamente que su mal comportamiento tendrá consecuencias, porque está actuando de manera muy peligrosa", sin embargo no dejo claro si está dispuesto a atacar militarmente.

Afirmó que no quiere que Pyongyang se convierta en una nueva Siria y pidió a las naciones aliadas que se sumen no sólo a combatir el terrorismo yihadista, sino también la amenaza de Corea del Norte.

Trump agregó que la administración estadunidense está analizando varias respuestas "severas" a la actitud de Pyongyang, pero no quiso entrar en detalles al ser preguntado sobre una posible reacción militar de Washington contra Corea del Norte.

"Yo no dibujo líneas rojas", aseguró Trump, que recordó el "gran error" que supuso para su antecesor Barack Obama trazar la línea roja de las armas químicas en Siria, porque a su juicio después no actuó consecuentemente cuando se probó su uso por parte del régimen del presidente sirio, Bashar al Assad.

Tras su estancia en Polonia, Trump viajará esta tarde a Alemania para asistir a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de los Veinte (G-20), que se celebrará el viernes y sábado en la ciudad de Hamburgo, al margen de la cual se reunirá con su colega ruso, Vladimir Putin. Varsovia (NOTIMEX)