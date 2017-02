Editorial: Miedo y confusión en los inmigrantes

Con la llegada de la nueva administración a la Casa Blanca, la retórica populista del discurso que lo llevó a la oficina oval, el presidente Donald Trump ha dado pauta a que, mediante muchas noticias falsas -que se diseminan principalmente en las redes sociales-, se haya generado un clima de miedo y confusión entre la comunidad inmigrante en Las Vegas.

La veracidad es uno de los baluartes del periodismo. La ética es indispensable para que el puente de enlace sirva para comunicarnos y aclarar posturas informativas.

Hay mucha gente que se está desinformando y cree todo lo que publican en las redes sociales.

Sobre el polémico programa 287 (g), que permite a los oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas detener y procesar a personas con antecedentes penales, que fue “congelado” por el alguacil Doug Gillespie, se dio a conocer que ha sido reimplementado, por lo que las mismas autoridades hacen un enérgico llamado a la población a proceder con respeto a las leyes de manejo.

De acuerdo con portales en redes sociales, las detenciones de inmigrantes indocumentados se han incrementado desde que el presidente asumió el poder, sin embargo, sus voceros han expresado que sólo siguen el protocolo de rutina y cumplen la promesa de campaña, de que deportarían -expulsarían- a todos los delincuentes indocumentados.

Pero, desde esta trinchera editorial, aclaramos que eso sólo podría ocurrir cuando la persona haya tenido delitos menores o agravados que muchas veces los inmigrantes no conocen, como por ejemplo: violencia doméstica, detenciones de tránsito o manejar bajo la influencia de sustancias prohibidas. Cosas que se denominan “felonías”.

Es muy importante que la gente se informe de sus derechos, que no le crea a quienes “suben posteos” de redadas migratorias o de cancelaciones de visas. Muchas de esas noticias son falsas, inventadas por la confusión y crean miedo colectivo.

Por otro lado, entre las actividades de la 79 Legislatura en Carson City, fue introducida una iniciativa de ley que permitiría a las víctimas de delitos y que residen de manera indocumentada en Nevada, buscar ayuda mediante un programa estatal.

Los beneficiados del programa serían aquellos que han sido víctimas de delitos violentos.

El proyecto de ley modificará los actuales requisitos de elegibilidad del programa estatal “Victims of Crime”, que brinda asistencia financiera a las víctimas de diversos delitos incluyendo agresión sexual, abuso de ancianos y homicidio. Nevada es uno de los pocos estados que no permite a los no ciudadanos solicitar asistencia.

Por último, sobre la orden ejecutiva del presidente, referente a los recortes a la ayuda federal destinada a las Ciudades Santuario, la senadora de Nevada Catherine Cortez Masto declaró “El presidente quiere castigar a ciudades que se rehúsan a usar fuerzas policiacas como agentes migratorios... en vez de enfocar nuestros recursos en prioridades de seguridad nacional como el terrorismo y la seguridad cibernética.”

La ciudad de Las Vegas no es una ciudad santuario pero las acciones de varias organizaciones ayudan para que los inmigrantes indocumentados no tengan miedo.