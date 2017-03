Lo de aquí... lo de allá: Henderson busca alcalde

Llega a su fin el término de alcalde Andy Hafen, al igual que Jim Gibson, el municipio de Henderson ha sostenido una impecable administración gubernamental, se nota en sus calles, en sus servicios públicos, esto no es más que la dedicación y cariño de mujeres y hombres que han servido a este dinámico municipio de 258 mil habitantes.

Recordarles amigos lectores que nuestro Condado de Clark tiene cuatro municipios: Las Vegas, North Las Vegas, Boulder City y Henderson, y en Henderson tenemos una comunidad de 38 mil hispanos que aportan cada día su trabajo y contribución a este progresista municipio.

Hoy les participo que he seguido de cerca esta parte del Condado, hay excelentes alternativas para alcalde, me llama la atención que hay ya cinco personas registradas para lograr pasar las elecciones primarias este próximo 4 de abril, una vez más hacemos el llamado para que en este caso, los 38 mil residentes con apellido hispano participen votando y dejar huella de nuestro interés.

Ya está claro que los partidos políticos quedaron atrás del interés de los ciudadanos, que es más importante la persona, aunque habrá que respetar a aquellos que votarán por sus partidos políticos, lo importante es participar.

Hay una regidora de la Ciudad de Henderson que llama la atención: Debra March (en la foto), quien estará en las boletas para Mayor de Henderson, su trayectoria es muy positiva, miembro de la National Association of Industrial Park, de la cual he sido miembro, en lo personal me da la seguridad de su capacidad en desarrollo económico; me la presentó Bob Ellis, a quien respeto bastante por su ética, además Debra me comentó que le interesa mucho el voto hispano y ser recíproca con nosotros.

La regidora March, es en mi opinión, la mejor opción para continuar desarrollando Henderson, mujer con capacidad y seguro diálogo.

Debra March es egresada de UNLV, más de 40 años de residente en Nevada, mujer con el carácter de decidir y con mano amiga.

¡Ánimo!

¡Momentum!