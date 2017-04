La Corte Suprema y la polémica nominación de su noveno integrante

Por Alexander ZAPATA

La nominación de un juez para la Corte Suprema de los Estados Unidos podría sonar como algo que no le afecta directamente, lejano tal vez. Sin embargo, decisiones polémicas como el matrimonio del mismo sexo, el futuro de Daca y Dapa o incluso una posible controversia ante una hipotética reforma migratoria, han terminado o podrían terminar siendo decididas por este máximo tribunal. Sí, le afecta más de lo que cree, y por ello queremos explicarles la controversia que existe para postular a su próximo miembro.

Comencemos por el nombre, Neil Gorsuch. Esta es la apuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su partido (el partido Republicano). Sin embargo, los demócratas se han propuesto como meta bloquear su llegada aplicando viejas técnicas parlamentarias.

Pero ¿Quién es Gorsuch? De 49 años, el mismo reside en Colorado, estado en el que trabaja como juez de la Corte de Apelaciones del 10° Circuito desde el año 2006. Su posición ha sido definida como “conservadora” debido a que cree que la Constitución de los Estados Unidos debe ser seguida como la concibieron los “padres fundadores”.

¿Dónde comienza la polémica? En la muerte en 2016 del Juez Antonin Scalia. Desde entonces la Corte Suprema quedó con ocho miembros (4 de posturas conservadoras y 4 de posturas liberales), por lo que la nominación de un noveno miembro es vital para poder dividir el voto.

Recordemos que los jueces de la Corte Suprema ocupan los cargos de manera vitalicia, es decir hasta su retiro o muerte. Si Gorsuch es seleccionado mantendría una tendencia conservadora en la Corte Suprema por los próximos años al representar su voto la confirmación de una mayoría de cinco contra cuatro (liberales).

Sin embargo, antes de la nominación de Gorsuch por parte del presidente Trump, el ex presidente Barack Obama había presentado a su candidato Merrick Garland, quien fue rechazado por la bancada republicana al considerar que no era correcto que Obama seleccionara a un juez en su último año de mandato (algo que no está prohibido por la Ley).

La postulación

Ahora bien, para que Gorsuch se convierta en Juez de la Corte Suprema requiere que el Senado lo confirme. Sin embargo, antes de la votación final debe haber un proceso de discusión cuyo cierre requiere el voto de 60 senadores. Justo ahora los republicanos tienen una mayoría simple en el Senado (52 votos en contra de 48 demócratas) por lo que necesitan 8 votos demócratas para cerrar el debate o discusión y entonces proceder con el voto final donde sí se necesita el voto de 51 senadores.

Y para evitar este cierre de la discusión existe la técnica conocida como “Filibuster”, donde los parlamentarios de la minoría extienden las discusiones por largos plazos, evitando en este caso una votación que permita alcanzar al nominado llegar a la Corte Suprema.

No obstante, los republicanos tienen una jugada en mente: la amenaza nuclear. Esta técnica consiste en cambiar parte del reglamento interno del Senado, lo que permitiría evitar el cierre de la discusión y pasar a la votación directa donde sólo se necesitarían 51 votos (los republicanos ya han asegurado 52 de su partido y 4 demócratas) para así lograr aprobar a Gorsuch como nuevo miembro de la Corte Suprema.

Este mecanismo no es nuevo, ya que en 2013, el senador por Nevada y líder de la bancada demócrata (mayoría entonces) Harry Reid, lo aplicó para lograr la postulación de otras autoridades. Para ese entonces Mitch McConnell, líder de la bancada republicana dijo que era una decisión desacertada y que los demócratas se lamentarían muy pronto de haberla tomado.

Así pues, resta ver qué sucederá en el Senado y con el futuro de Gorsuch. En cuanto a los dos senadores que representan a Nevada en Washington se conoció que Catherine Cortez Masto está en contra de la nominación, mientras que Dean Heller le apoya. Este último ha recibido fuertes críticas de organizaciones sociales como Plan Action o Planned Parenthood, entre otras, que consideran a Gorsuch un peligro para el futuro de los Estados Unidos y sus habitantes.