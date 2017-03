Conozca los detalles del proyecto de ley que reemplazaría al Obamacare

Por Alexander ZAPATA

El momento llegó y la promesa de suplantar al Obamacare finalmente dio sus primeras muestras de vida. Se trata de un conjunto de recomendaciones presentadas por la bancada republicana del Congreso de los Estados Unidos para revocar y sustituir el “Afordable Care Act” (que es lo mismo que el popularmente conocido Obamacare).

Pero la pregunta que muchos se hacen en este punto es: ¿Cuáles son los principales cambios y en qué manera podría beneficiarme o afectarme? Para ello vamos a evaluar qué se mantiene, qué se modifica y también qué se elimina en la nueva propuesta.

Lo que se queda

Los demócratas y muchos detractores de la nueva propuesta insisten en que es una copia de mala calidad de la ya existente, es decir el Obamacare. Y es que hay muchos elementos que se mantienen.

Tal es el caso de las condiciones preexistentes, ya que el proyecto republicano reitera que una persona que tenga una enfermedad, igual podría adquirir un seguro médico sin que ninguna compañía pudiera impedirlo. De igual forma la cobertura por parte de los padres a sus hijos hasta los 26 años se queda tal y como lo establece el Obamacare. Otro elemento que no se modifica es la obligación de las aseguradoras de ofrecer al menos 10 beneficios a sus clientes, incluyendo en estos los pagos por maternidad, emergencias, hospitalización, prescripción de medicinas, cuidados preventivos, entre otros.

Los pequeños cambios

Uno de los cambios más significativos (de aprobarse la ley) está relacionado al Medicaid. Bajo el Obamacare, 32 estados ampliaron los límites de sus coberturas permitiendo que más personas de recursos limitados llegaran a obtener cobertura. Aunque esto se mantiene en la propuesta republicana, hay una condición. Y es que para el 2020 esta expansión llegaría a su fin.

Lo que se espera suceda es que, quienes se habían beneficiado de esta expansión, queden sin cobertura, esto debido a que ya no serán elegibles para Medicaid y porque a la vez se les haría complicado el pagar un seguro privado.

Otro cambio está en el cobro a miembros de la tercera edad. En el Obamacare las aseguradoras sólo pueden cargar a los adultos mayores un monto que no sea tres veces más de lo que cobran a sus clientes más jóvenes. En la propuesta republicana se establece en hasta cinco veces más y permite a los estados fijar sus propios límites.

Finalmente, tenemos el cambio en los llamados subsidios. Bajo el Obamacare, personas de bajos recursos tienen la posibilidad de recibir ayuda del Gobierno y así pagar menos por su seguro médico. Sin embargo la propuesta republicana plantea un método diferente de créditos fiscales. Es decir, la ayuda a personas de bajos recursos terminará su sistema mes a mes, así que quienes quieran un seguro tendrán que costearlo por completo de su bolsillo, pero al final de año quienes hayan contado con cobertura de un seguro podrán reclamar créditos fiscales que van desde 2 hasta 4 mil dólares, dependiendo de sus ingresos y la edad.

Lo que ya no estará

Ya no existirá una multa para quienes no tengan un seguro médico. Bajo el Obamacare quienes no contaban con una póliza debían pagar al final del año una penalidad.

Bajo la nueva propuesta la obligatoriedad de contar con un seguro se elimina. Sin embargo, quienes no cuenten con un seguro y luego deseen obtenerlo deberán pagar un 30% más de su costo en el mercado (una especie de multa para evitar que muchos renuncien a la cobertura). Lo que preocupa a los demócratas es que, ante la no obligatoriedad de contar con un seguro, muchas personas podrían abandonar sus pólizas haciendo que los precios suban (a menor demanda de servicios subirá el precio), afectando a las personas enfermas pues obligatoriamente requieren un servicio de seguro.

Otra ayuda que no estará para el 2020 será la relacionada a ciertos pagos por servicios de salud. En el Obamacare, el gobierno federal ayuda a personas de bajos recursos cuando existen copagos y deducibles relacionados a servicios médicos no incluidos en la póliza del paciente. De ser aprobado el proyecto republicano estas ayudas quedarán eliminadas por completo para el 2020.

Por su parte la nueva ley plantea que los fondos de Medicaid no pueden ser utilizados en las clínicas de Planned Parenthood. Es decir, si usted se atiende en estas clínicas de bajo costo y utiliza para ello el medicaid, de aprobarse esta ley deberá encontrar otro proveedor de cuidados de salud diferente a Planned Parenthood.

Finalmente, ya no existirán multas para los empleadores que decidan no dar cobertura de salud a sus trabajadores.