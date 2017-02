Modelos de KIA reciben reconocimiento por su calidad y valor

México, 10 Feb (Notimex).-Los modelos KIA Soul y KIA Sorento 2017 fueron reconocidos por el U.S. News & World Report como los vehículos que mejor combinan calidad y valor. La distinción, conocida como “Best cars for themoney”, es resultado de la comparación de los autos de acuerdo con su seguridad, confiabilidad y opiniones de expertos de la industria, junto con el valor; es decir, la combinación del costo total de poseer el vehículo durante cinco años y el precio promedio del auto al momento de la publicación de los premios. El U.S. News & World Report reconoció vehículos en 20 categorías y el KIA Soul fue nombrado como el mejor compacto, mientras que KIA Sorento como la mejor SUV de tres filas que da más valor por su precio. “Estamos honrados que U.S. News haya nombrado al KIA Soul y KIA Sorento como ganadores en sus respectivas categorías”, dijo el vicepresidente de planeación de productos de KIA Motos América, Orth Hedrick. “La línea completa de modelos KIA – incluyendo nuestro icónico vehículo urbano y nuestra SUV de tres filas – ofrecen una mezcla ganadora de diseño sofisticado, tecnología amable con el usuario y un énfasis constante en el valor”, destacó. El KIA Soul y KIA Sorento fueron nombrados ganadores porque ambos presentan un excelente valor a largo plazo en sus respectivos segmentos. El Soul sobresale entre los vehículos compactos por su abundante espacio de carga y su moderno diseño interior, todo por un excelente precio, dijo Colin Aylesworth, Editor en Jefe de U.S. News. “Al igual que el KIA Soul, KIA Sorento representa un gran valor para los compradores de SUVs medianas. Además de un gran precio base, la Sorento ofrece tecnología amigable, gran economía de combustible con el motor base y la facilidad de una tercera fila de asientos”, concluyó.