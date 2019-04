Alberto Guerra considera que problemas de Chivas son estructurales

La crisis de Chivas Rayadas de Guadalajara son por problemas de estructura, la cual se basa en la carencia de gente joven de fuerzas básicas que nutra a un plantel que se le dificulta encontrar refuerzos a la altura para sostener un proyecto, consideró el extécnico Alberto Guerra.

“Se habla de la cúpula y no creo que sea el problema, el problema es la estructura, es más de fondo, es más estructural”, señaló en entrevista con Notimex.

El campeón como técnico con Chivas en la temporada 86-87, indicó que si el equipo se nutre de su cantera “ya con eso te estoy diciendo mucho. No me gusta interiorizar en eso porque hasta me enfado”.

Añadió que si América depende de todas sus individualidades y tiene 18 jugadores extranjeros, pero es capaz de tener a jugadores en Europa que son notables como Diego Lainez, Raúl Jiménez y Diego Reyes.

“Es decir, este tipo de organización que se nutre de puros extranjeros es capaz de pulir elementos como Jorge Sánchez, un lateral que está en selección, algo hace bien en las fuerzas básicas”, consideró.

Situación que lamentó no sucede con el “Rebaño Sagrado”, más allá del delantero Javier Hernández, ha sido incapaz de generar jugadores de ese nivel en cualquier posición.

“En Chivas yo pregunto ¿si hay alguien más que tiene esa notaría, además de 'Chicharito'? Entonces cuando me refiero a la estructura, ya se le puede dar forma a esa idea”, explicó.

Sobre los problemas que ha tenido el cuadro tapatío en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, el ex técnico de la selección mexicana, indicó que van por la misma vía.

“Creo que en la conformación y el diseño están involucradas las tres partes: la directiva, cuerpo técnico y jugadores; el problema de Chivas no es sólo señalar la cúpula o que es lo que se ve, es interiorizar más y ver la estructura, si es un equipo que se nutre de la cantera esta debería proporcionar los recambios con las respuestas para disimular un poco en la búsqueda de los refuerzos de afuera”, estableció.

Consideró que de la gente que llegó como refuerzo para este semestre, solo Jesús Molina e Hiram Mier han cumplido con ese calificativo.

“De afuera parece que viene gente que todavía no están maduras y que no sean auténticos refuerzos, esa gente puede ser muy prometedora, pero necesita un proceso de maduración y entonces los refuerzos deberían ser eso, gente que da soluciones”, declaró.

Destacó que Jesús Molina da respuestas de eficacia, pero no depende de él solo, “puso remedio a una necesidad que tenía el equipo evidentemente sus respuestas han sido mejores que las que hubo con anterioridad, es sólo una parte, si buscar a alguien como refuerzo ahí le atinaron”.

“Igual con Hiram Mier, es un tipo que le bien, que resuelve bien, que tiene oficio, pero sólo es una parte, es un refuerzo, falta lo otro, que conjunto de todos los elementos y que empaten”, sentenció. México (NOTIMEX)