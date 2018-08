Defensa Gallardo espera pronta designación de técnico definitivo del Tri

Ante su convocatoria a la selección mexicana para la próxima fecha FIFA, el defensa de los Rayados de Monterrey Jesús Gallardo se mostró contento y dijo que espera pronto se designe al técnico definitivo del Tri, sea el brasileño Ricardo Ferretti o cualquier otro.

“Gracias a Dios hice un buen Mundial y el profe 'Tuca' sabrá por qué me habrá llamado, aunque no he jugado tanto en la Liga, pero creo he hecho bien las cosas, aprovecho los minutos que me dan y estoy contento de volver a la selección”, indicó.

Se debe recordar que en septiembre próximo la selección mexicana se enfrentará a sus similares de Uruguay y Estados Unidos, en partidos amistosos que se realizarán en territorio de la Unión Americana.

Sobre el nuevo timonel del Tri, el jugador indicó que no tiene preferencia por alguno para que tome las riendas de manera definitiva, pero que espera sea lo antes posible para que se dé el proceso con jóvenes rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

“No tengo preferencias si es mexicano, conocido o extranjero, lo que me gustaría es que llegara rápido el técnico de la selección, porque vemos que es un proceso para jóvenes y el técnico que llegue pueda ayudarlos".

Agregó que “'Tuca' es un gran técnico, lo ha demostrado, no tengo preferencia, si se queda estaría bien; entre más rápido mejor, por el proceso para el próximo Mundial, aunque falta mucho tiempo, pero con un técnico definido será bueno para los jugadores y nuevas generaciones”.

Por lo pronto, el jugador está concentrado en el partido que tendrán este viernes los Rayados de Monterrey frente al Puebla, dentro de la octava jornada del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Monterrey (NOTIMEX)