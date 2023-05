El América vence al San Luis con goles de sus jugadores sudamericanos

Las Águilas del América del entrenador argentino Fernando Ortiz sacaron provecho del buen tino de sus jugadores sudamericanos para vencer 3-1 al San Luis en los cuartos de finales del Clausura del fútbol mexicano.

El uruguayo Jonathan Rodríguez, el chileno Diego Valdés y el argentino Leonardo Suárez convirtieron por los azulcremas, ratificados como candidatos al título, en tanto el brasileño Leo Bonatini descontó por el cuadro de casa.

América impuso condiciones en la primera mitad con un ataque letal, con jugadas terminadas en el área.

En el minuto 10 el guardameta Andrés Sánchez salvó al San Luis, al detener un remate de Valdés, pero segundos después no pudo evitar que el “Cabecita” Rodríguez anotara el 0-1 con un toque de zurda a pase del español Álvaro Fidalgo.

San Luis tuvo el empate en los botines del venezolano Jhon Murillo, quien llegó al área con todo a favor, pero incrustó la pelota en el palo.

América respondió con otra ofensiva a toda velocidad; Miguel Layún apareció por la derecha y le puso un balón a Valdés, letal con el golpe de cabeza para el 0-2.

El cuadro de casa insistió en buscar la puerta contraria y en el 25 se acercó 1-2 con un gol de zurda de Bonatini, a pase de Ricardo Chávez.

Acoplados, con ataques sincronizados, los visitantes fueron por más y en el 35 aumentaron la ventaja con un gol de Suárez, en una asistencia de Valdés.

Para la segunda parte el San Luis salió por goles, pero, a diferencia de los azulcremas, su ataque fue cortado, en tanto América mantuvo la presión y si no hizo tres goles más fue por las buenas atajadas de Sánchez.

En el 83 América se quedó con 10 hombres por la expulsión de Israel Reyes; San Luis insistió en el ataque, mas no consiguió acercarse en el marcador.

América recibirá el sábado al San Luis en el estadio Azteca con todo a favor para acceder a la semifinal.

Un par de horas antes, en un decepcionante duelo, los Rayados de Monterrey empataron sin goles este con el Santos Laguna.

Monterrey fue mejor en la primera mitad y Santos, en la segunda, pero los porteros casi no fueron requeridos.

Los cuartos de finales seguirán este jueves con los partidos de ida entre Atlas-Guadalajara y Tigres-Toluca. San Luis Potosí (EFE)