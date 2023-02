El francés Gignac subastará balones para ayudar a niños mexicanos

El francés de André Pierre Gignac, delantero de los Tigres UANL del fútbol mexicano, donó los 105 balones con lo que hizo historia como el máximo goleador de su equipo para que sean subastados en beneficio de cinco asociaciones.

En rueda de prensa, el jugador compartió su decisión de apoyar a menores de edad a través de la “Fundación Gignac”.

Cada uno de los balones están intervenido por una familia que trabaja el arte huichol y la puja por ellos comenzará en 15 mil pesos (unos 750 dólares) y llegará a 50 mil (2 mil 500 dólares).

El 4 de agosto del 2019, Gignac anotó su gol número 105 con el que se convirtió en el máximo goleador de Tigres. Los balones de sus anotaciones serán subastados con el apoyo de la Casa Gimau, en un evento que se realizará el próximo 22 de febrero.

Según Gignac, mundialista con Francia en Sudáfrica 2010, el proyecto representa la oportunidad de dejar una marca positiva en la sociedad. “Busca ayudar a los niños que más lo necesitan recaudando fondos”, especificó.

Las asociaciones beneficiadas son Cardio Chavitos, Debra, Destellos de Luz, Claypa y Ya puedo escucharte, que atienden a menores con distintos padecimientos.

Alejandro Vega, representante de la Fundación Gignac, explicó que hay dos posibilidades de que esos balones vayan a parar a manos de personas que no entren en la subasta, pero ingresen en un concurso.

“La dinámica uno que es para el balón 12 es para la nominación de personas que hayan fomentado el fútbol en niñas y niños dentro de escuelas públicas o asociación civil”, detalló Vega.

El balón 18 será para un aficionado que mande un vídeo sin edición y sin música, dominando un balón y la persona que más dure será el ganador.

André Pierre confesó que lo que lo ha sensibilizado a realizar esta labor altruista son los niños con los que ha interactuado y conoce de sus necesidades.

“Yo he visto los niños, he convivido con ellos he tomado muy bonitas fotos. Fue amor a primera vista digamos”, mencionó.

El delantero confesó que a muchos casos les da seguimiento y sigue en contacto con los papás de los menores para conocer su evolución.

La subasta se realizará el 22 de febrero a las 20:00 horas (02:00 GMT del día siguiente), en el hotel Safi Metropolitan. Monterrey (EFE)