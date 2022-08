Federación culpa a ministerio de deportes de atraso de México en Mundial

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano (FMFA), César Barrera, culpó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade, oficial) por el atraso de la llegada de su selección femenina al Mundial de Finlandia.

"La realidad es que los recursos de Conade no tienen una fecha como tal. Conade no tiene un compromiso de decir que te los va a dar en enero o febrero. No llegaron en el periodo adecuado y eso nos cambió totalmente el escenario", explicó Barrera en una rueda de prensa.

México debió debutar en el Mundial de Finlandia el 30 de julio frente a Gran Bretaña, partido que fue cancelado debido a que las mexicanas no arribaron a tiempo debido a que por falta de pago se perdieron los pasajes reservados.

México, que aspiraba a obtener una medalla, ahora aspira a terminar en el quinto puesto entre ocho participantes, siempre que triunfe en los partidos que le restan.

"No llegar el día del primer partido fue un error y es algo en lo que tenemos que mejorar. Esperemos que nuestra federación cambie, que en un futuro contemos con nuestros recursos y que esto no nos vuelva a pasar jamás", subrayó.

Los recursos que recibe la FMFA provienen de la Conade, entidad oficial que al no aportar el presupuesto que Barrera afirmó era de 2,5 millones de pesos (unos 120 mil dólares), desembocó en que la selección no llegara a tiempo al comienzo del Mundial.

La selección mexicana debió viajar a Helsinki entre el 27 y 28 de julio.

El directivo mostró que se contaba con una reserva de viaje con la aerolínea Iberia para todo el equipo, la cual se tenía que liquidar el 8 de junio, pero ante la falta de dinero ésta no se hizo efectiva.

"Teníamos nuestro plan ideal, cuando éste se canceló pensamos que podíamos volverlo a hacer. Sí, sabíamos que iba a ser mucho más caro. Sabíamos que debíamos tener un plan B, obtuvimos créditos, al final los recursos llegaron, pero ya no había espacio para viajar", explicó.

La complejidad para encontrar vuelos ante la cercanía del evento provocó que en lugar de que se desembolsaran los 2,5 millones de pesos presupuestados el gasto requerido fuera de casi del doble.

"No tengo la fecha exacta de cuándo tuvimos el recurso de Conade, pero de los 2,5 millones que se tenía presupuestado ahora están cerca de los 5,5 millones", admitió.

En el pasado Mundial celebrado en 2017 en Canadá, la selección de México obtuvo la medalla de bronce.

En el Mundial de Finlandia 2022, además de México participan las selecciones de Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Suecia y el país anfitrión.

Luego de perderse el primer partido, México se medirá con Australia. México (EFE)