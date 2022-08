Giménez afirma que Hugo Sánchez es su referencia, pero es inalcanzable

El mexicano Santiago Giménez, nuevo jugador del Feyenoord Roterdam de la Eredivisie, de Países Bajos, dijo que Hugo Sánchez, exestrella del Real Madrid, es su referencia de éxito, aunque aceptó que sus logros son inalcanzables.

"Hugo Sánchez es un jugador histórico, claro que siempre lo tengo como referente por lo que hizo en Europa, pero jamás voy a lograr todo lo que hizo él", reconoció Giménez, quien estuvo en la práctica del Cruz Azul mexicano para despedirse de sus compañeros.

El jugador surgido de la cantera de La Máquina se refirió así a Hugo Sánchez, considerado el mejor jugador en la historia del fútbol mexicano, ganador de cinco trofeos Pichichi, con Atlético de Madrid y Real Madrid en los años 80 y 90.

Santiago Giménez firmó hace unos días para jugar la temporada 2022-2023 con el Feyenoord que dirige el neerlandés Arne Slot.

El artillero, que ayudó a Cruz Azul a romper con más de dos décadas de sequía sin campeonatos de liga con la obtención del Clausura 2021, afirmó que no tuvo miedo de dejar al equipo en el que era una estrella para buscar ganarse un lugar en el Feyenoord.

"Vivía un gran momento aquí, pero eso puedo trasladarlo a mi nuevo equipo, sin importar el momento no podía dejar pasar el tren de ir a Europa. Un equipo europeo me quiso tener y no podía desaprovechar esta oportunidad", subrayó.

El delantero de 21 años, quien era el máximo anotador en la liga mexicana con cinco tantos en el Apertura 2022, confió en que este cambio no le quitará la oportunidad de asistir a la Copa del Mundo de Catar de este año.

"En la selección me veo como alguien que defiende la playera a muerte, siempre soy positivo y creo que estaré en la Copa del Mundo; quiero estar ahí y puedo decir que sí voy a lograrlo".

Giménez aseguró que no habló con el seleccionador Gerardo Martino sobre la decisión de ir a jugar a la liga neerlandesa, aunque aceptó que antes ya había dialogado sobre sus sueños con el entrenador argentino.

"No he hablado con el profe Gerardo Martino. Antes hablé con él, él es muy sabio y es por eso que siempre le pedí sus consejos".

Giménez también alabó el nivel futbolístico del jugador mexicano.

"México tiene mucho talento con jugadores muy bien dotados, sólo falta el trabajo extra que los lleve a estar un escalón por encima, porque el sueño de todo el jugador aquí en México es ir a Europa porque ahí es en donde está el mejor fútbol del mundo". México (EFE)