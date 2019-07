Herrera asegura que éxito al frente del América es por sus jugadores

El haber empatado a Raúl Cárdenas y al brasileño Jorge Vieira como uno de los técnicos más ganadores en la historia del América es algo que tiene contento a Miguel Herrera, quien, sin embargo, aseguró que todo eso es producto de lo que hacen sus jugadores en la cancha.

Cárdenas ganó la liga en la temporada 75-76, el Campeón de Campeones esa misma campaña, la Copa de Campeones en 1977 y la Interamericana de 1978, mientras que Vieira lo hizo con dobletes Liga-Campeón de Campeones en la 87-88 y la 88-89.

“Los muchachos han hecho un gran trabajo y el éxito de ellos me ha arrastrado a mí, ojalá y me hagan dejar una huella importante en este equipo”, declaró.

Entrevistado a su llegada a la Terminal 2 del AICM, el “Piojo” indicó que buscará ser el estratega más exitoso del cuadro “azulcrema”, algo que sólo puede lograr con el apoyo de su plantel. “Vamos a trabajar muy fuerte para que los muchachos nos regalen esa posibilidad”, apuntó.

Respecto de la obtención del título del Campeón de Campeones, juego al que llegaban con muchas dudas luego de tres derrotas consecutivas ante Boca Juniors y River Plate de Argentina, así como ante Pumas de la UNAM, indicó que se vio otro desempeño cuando tuvo a un equipo más completo.

“Era extraordinario enfrentar a Boca, a River y a Pumas, pero también éramos conscientes que no iba a estar mucha gente por selección, nos dio mucho gusto que vean a los jugadores de América y se los lleven, pero cuando el equipo se completó se vio otra cosa, se vio un equipo sólido, los muchachos venían de competencia y no de estar parados”, apuntó.

Respecto de la posible salida del defensa Edson Álvarez, explicó que ya platicó con el presidente deportivo, Santiago Baños, quien le mencionó que al momento no existe nada concreto.

“Sinceramente, después de que nos levantamos y vimos las noticias le preguntaba yo a Santiago y me dijo que todavía no hay nada seguro; sí hay equipos preguntando, pero él se presentará el miércoles a entrenar y veremos. Sabemos que él tiene una ilusión, sabemos que está en buen momento para partir, pero que puede que no se quede”, estableció.

Afirmó que ve contento al zaguero “porque va en un momento de madurez importante, ya jugó un Mundial, titular en selección, en América, campeón, va muy joven y eso es lo atractivo del jugador”.

“Edson va en un buen momento, a (Diego) Laínez lo apresuraron, pero tiene una gran oportunidad para brillar porque es un buen jugador, él (Álvarez) tendrá la madurez para poder mostrarse”, sentenció. México (NOTIMEX)