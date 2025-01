Los Patriots despiden a su entrenador Jerod Mayo luego de una campaña perdedora

Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, anunció el despido de Jerod Mayo, entrenador de su equipo, luego de culminar la temporada 2024 con marca de cuatro ganados y 13 perdidos, la cuarta peor de la NFL.

“Después del partido le informé a Jerod Mayo que no regresará como entrenador en jefe de los New England Patriots en 2025. Ésta fue una de las decisiones más difíciles que he tomado”, escribió Kraft a través de un comunicado.

Más temprano, los Pats cerraron la campaña con una victoria de 23-16 sobre los Buffalo Bills, un triunfo que les costó no quedarse con la primera selección del Draft de este año por el salto que dieron del último lugar de la NFL al número 29 entre los 32 equipos.

Mayo, de 38 años, fue elegido al principio del 2024 para ser el sucesor del entrenador Bill Belichik, leyenda que llevó a New England a ganar los seis Super Bowls que la franquicia ostenta, los cuales lo ubican, junto con Steelers, como el equipo más ganador en la era de los Super Bowls.

“Conozco a Jerod desde hace 17 años. Se ganó mi respeto y admiración como novato en 2008 y a lo largo de su carrera por su juego en el campo, su liderazgo en el vestuario y la forma en que se comportó en nuestra comunidad. Cuando se unió a nuestro cuerpo técnico, su liderazgo fue aún más evidente, ya que vi cómo los jugadores le respondían”, explicó el dueño de los Patriots.

Mayo jugó con los Pats del 2008 al 2015, tiempo en el que colaboró en la obtención del Super Bowl XLIX.

Después de su retiro se convirtió en entrenador de apoyadores en New England en 2019, puesto que ocupó hasta 2023, mientras el equipo era dirigido por Belichik, futuro miembro del Salón de la fama al que sustituyó en enero del año pasado.

“Desafortunadamente, las actuaciones de nuestro equipo a lo largo de la temporada no ascendieron como esperaba. He pensado mucho qué acciones tomar para acelerar nuestro regreso a la contienda por el campeonato y determiné que esta medida era la mejor opción en este momento”, detalló Kraft.

El propietario de los Pats de disculpó con sus aficionados por la mala temporada.

“Tenemos aficionados increíbles que esperan y merecen un mejor producto del que hemos entregado en los últimos años. Me disculpo por eso”, concluyó. Redacción Deportiva (EFE)