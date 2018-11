Titular de Tigres asegura esta será última vez que Ferretti apoye al Tri

Luego que el técnico brasileño Ricardo Ferretti estará la próxima semana con la selección mexicana de futbol, de nueva cuenta como interino por la fecha FIFA, el presidente de Tigres de la UANL, Miguel Ángel Garza, dejó en claro que esta será la última ocasión que el timonel cubra dicho puesto.

“Así es (es la última). Hemos sido muy claros con los medios de comunicación y con la misma Federación (Mexicana de Futbol) de que Ricardo iba a estar ahí para apoyar en estos partidos amistosos y ellos iban a tener la oportunidad de buscar y encontrar al entrenador".

“Está claro por parte de nosotros y creo que por parte de ellos también, no creo que haya ninguna inquietud; se va a ir apoyar otra vez por parte de Tigres a la selección con Ricardo Ferretti, porque si no así no lo pidieron y accedimos a esa situación”, declaró.

Se debe recordar que en los próximos días, el Tricolor se enfrentará a su similar de Argentina en un par de encuentros amistosos, como parte de la última fecha FIFA del año, en los cuales el "Tuca" fungirá como estratega interino.

Cabe mencionar que el futbol mexicano tendrá una pausa la próxima semana precisamente por ser fecha FIFA y ante ello, los universitarios tendrán un par de encuentros amistosos en Estados Unidos, ante Santos Laguna y Pumas de la UNAM.

Garza habló sobre las nuevas versiones que indican Ferretti se quedaría con el Tri rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 y dijo que la posición de Tigres es clara: el brasileño se quedará con el equipo y el resto simplemente son rumores. Monterrey (NOTIMEX)