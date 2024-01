Uruguayo Iván Alonso calla a sus críticos con grandes fichajes para el Cruz Azul

El uruguayo Iván Alonso ha callado a sus críticos al firmar en menos de un mes del inicio de su gestión como director deportivo del Cruz Azul uno de los mejores mercados de fichajes de la institución del fútbol mexicano.

Alonso fue anunciado el 13 de diciembre pasado en su cargo con los celestes, después de varias semanas de rumores y acusaciones de malos manejos cuando ocupó el mismo puesto en los Tuzos del Pachuca, de diciembre de 2021 a junio de 2022.

“Con Iván hubo situaciones que no van de acuerdo con el reglamento del club, eso tuvo que ver para que no siguiera. Hay cosas que nosotros no podemos tolerar, por eso terminamos el contrato”, aseguró a TUDN el presidente del Pachuca, Armando Martínez, antes de que el Cruz Azul hiciera oficial su nombramiento.

A pesar del mal presagio que algunos pronosticaron de Alonso, el antiguo delantero ha demostrado ser un buen gestor al amarrar seis fichajes para los celestes previo al inicio del torneo Clausura 2024, el 12 de enero próximo.

Esto es algo inusual para el Cruz Azul, acostumbrado a tener al equipo completo después de las primeras jornadas de cada campeonato.

La primera decisión de Alonso fue nombrar al argentino Martín Anselmi como el entrenador de uno de los cuatro equipos con más afición de México.

Con Anselmi firmado, Alonso fichó al delantero uruguayo Gabriel Fernández, al guardameta colombiano Kevin Mier, al lateral argentino Gonzalo Piovi, al defensa uruguayo Camilo Cándido, al centrocampista argentino Lorenzo Faravelli y al portero mexicano Luis Jiménez.

Con ello, el Cruz Azul se confirma como el equipo que más ha movido el mercado de fichajes invernal del fútbol mexicano que terminará el primero de febrero de 2024.

Otro cuadro mexicano que se ha adelantado en fichajes son los Pumas UNAM, que tras la salida del estratega argentino Antonio Mohamed y el inmediato nombramiento del también argentino Gustavo Lema, firmaron al peruano Piero Quispe, procedente del Universitario de Deportes, y Guillermo Martínez, el mejor goleador mexicano del torneo pasado con el Puebla.

El centrocampista Quispe apunta a ser el generador de juego que le faltó a los Pumas en 2023 y Martínez a suplir las bajas de Gabriel Fernández y el argentino Juan Ignacio Dinenno, quien salió al Cruzeiro brasileño.

Los Tuzos del Pachuca del manejador uruguayo Guillermo Almada también han sobresalido en este invierno con las firmas del delantero venezolano Salomón Rondón, del defensa ecuatoriano Andrés Milcota y del centrocampista colombiano Nelson Deossa.

El central Milcota debería darle solidez a la defensa del Pachuca, el tercer equipo que más goles recibió el torneo anterior (27), y el goleador Rondón y el volante Deossa a darle poder a un ataque que el campeonato pasado apenas marcó 16 goles en 17 partidos.

Los subcampeones Tigres se robaron al argentino Juan Brunetta, quien el torneo pasado con el Santos Laguna firmó 12 asistencias, la mayor cantidad en el certamen, y ocho goles, que le hicieron ser considerado por los medios de comunicación como el mejor jugador del Apertura.

Equipos como el campeón América y los Rayados del Monterrey, con dos de las nóminas más altas en México, aún no realizan altas y en los próximos días apuntan a dar los siguientes golpes en el mercado de traspasos mexicano de invierno.

El Clausura 2024 arrancará el 12 de enero con la primera jornada que se extenderá hasta el día 17. México (EFE)