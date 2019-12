“Historia de un matrimonio” será galardonada en el Festival Capri

La cinta Historia de un matrimonio, del director Noah Baumbach, será reconocida con el Premio al Mejor Guion Original de la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Hollywood, Capri, que se llevará a cabo del 26 de diciembre al 2 de enero.

Baumbach escribió, dirigió y produjo el drama que analiza la ruptura de un matrimonio y sus efectos en una familia a través de la historia de un director de teatro (Adam Driver) y su esposa, actriz de profesión (Scarlett Johansson).

El largometraje tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 29 de agosto pasado, y se exhibió en cines selectos de Estados Unidos antes de su lanzamiento el 6 de diciembre en una plataforma de "streaming".

El encuentro cinematográfico italiano también honrará a Shannon McIntosh con el Premio al Productor del Año por Había una vez… en Hollywood, de Quentin Tarantino, y con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio como protagonistas.

McIntosh ha producido cuatro de las películas de Tarantino en total, incluidas Bastardos sin gloria (Inglourious basterds, 2009), Django sin cadenas (Django unchained, 2013) y Los ocho más odiados (The hateful eight, 2016).

Asimismo, se rendirá homenaje a Sophia Loren y Lionel Richie con los premios Capri Legend; Dolemite Is my name, de Craig Brewer, fue elegida como la Mejor Comedia; Había una vez… en Hollywood será distinguida como Mejor Elenco Conjunto.

En tanto que Steven Zaillian recibirá los honores de Mejor Guion Adaptado, para El irlandés (The Irishman); en tanto que a Paul Feig se le otorgará el premio inaugural King of Comedy. México (NOTIMEX)