Actores latinos se las arreglan para sobrevivir la huelga de Hollywood

Xolo Maridueña, Roselyn Sánchez, William Levy, Adriana Barraza, Jaime Camil, Diego Bonetta y Adrián Uribe son algunos de los artistas latinos que han podido trabajar a pesar de las restricciones de la larga huelga del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA).

Otros como Eugenio Derbez y Jenna Ortega han conseguido un permiso especial de las autoridades del poderoso sindicato, mientras que algunos colegas participan en producciones exentas de las limitaciones o buscan otras formas de generar ingresos.

“En el caso de los actores latinos hay muchas circunstancias diferentes que cambian las posibilidades en el contexto de la huelga”, explicó Uribe a EFE, quien lanza el próximo 1 de octubre la tercera temporada de su programa nocturno de variedades y humor “De noche pero sin sueño”, grabado en Los Ángeles.

SAG-AFTRA se unió en julio pasado a los piquetes iniciados por el gremio de guionistas (WGA) más de dos meses antes contra la Alianza de Productores de Cine y Televisión de EE.UU. (AMPTP) en una huelga conjunta que bloquea la industria del entretenimiento estadounidense y que, hasta la fecha, ha mostrado pocos visos de resolverse.

La huelga impide a los actores participar en actividades laborales o promocionales en proyectos de empresas aglutinadas bajo la AMPTP, que agrupa a más de 300 estudios, plataformas de “streaming” y productoras.

Sin embargo, esto no significa que los actores no puedan buscar alternativas.

Levy, quien siguió grabando en Telemundo “Vuelve a mí”, por ejemplo, está amparado por el contrato especial que la cadena tiene con el sindicato, dijo a EFE una fuente cercana a la producción.

Al ser propiedad del gigante de los medios y el entretenimiento NBCUniversal, los actores de Telemundo votaron en 2018 a favor de sindicalizarse con SAG-AFTRA, “pero las condiciones para sus series y telenovelas son diferentes”, agregó la fuente.

Por su parte, Univision no tiene relación con la AMPTP y su elenco no está obligado a seguir las reglas. EFE se comunicó con la empresa para determinar las condiciones que han permitido la participación de Roselyn Sánchez, miembro de SAG-AFTRA, en su reality “Mira quién baila, la revancha”, pero no obtuvo respuesta.

Lo mismo pasó con Uribe y su programa. “Yo no soy miembro del sindicato y aunque lo fuera eso no afecta a Univision”, destacó.

PERMISOS ESPECIALES

El sindicato, por otro lado, ha autorizado a actores como Ortega a trabajar. Su película “Death of an Unicorn”, en la que comparte créditos con Paul Rudd, está excluida de la huelga porque su estudio de producción, A24, no está afiliado a la AMPTP.

Además, A24 y otras productoras han prometido aplicar en retroactivo las condiciones y los pagos a los actores, con base a los cambios al eventual nuevo contrato colectivo.

SAG-AFRA también ha dado un permiso especial a Eugenio Derbez para promocionar “Radical”, su nueva película sobre el maestro Sergio Juárez Correa de Matamoros (México), quien tras sufrir un colapso nervioso por sentirse insuficiente para ayudar a sus alumnos creó un método poco convencional para mantenerlos en la escuela y educarlos.

Otros actores como Xolo Maridueña adelantaron la publicidad de sus proyectos antes del llamado a huelga, por eso apareció en algunos videos hablando de su papel protagónico en la película “Blue Beetle”.

Entre tanto, Jaime Camil y Adriana Barraza han logrado trabajar en México sin romper las reglas de SAG-AFTRA.

El primero promocionó en agosto su serie “El Rey: Vicente Fernández”, que comenzó a ser transmitida por TVAzteca. Por su parte, Barraza forma actualmente parte del elenco de la telenovela “Una familia complicada”, donde comparte carteles con Oka Giner y Marcus Ornellas.

Por otro lado, la moda y los productos de lujo, como joyas, perfumes y accesorios, han sido otra válvula de escape. Bonetta, Maridueña y otros han desfilado por alfombras rojas de eventos para este tipo de promociones.

Algunos actores también han participado en festivales de cine europeos. Por ejemplo, el actor australiano español Jacob Elordi fue parte de la promoción de “Priscilla”, la película de Sofía Coppola sobre la vida de Priscilla Presley, la esposa de Elvis Presley. Miami (EFE)