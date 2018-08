Amanda Miguel promete gran concierto el 12 de septiembre en el Auditorio

La cantante y compositora de origen argentino Amanda Miguel prometió que el concierto “Solita y sin ataduras”, que ofrecerá el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional, será el mejor de su vida.

“Será muy variado porque estaré con banda y orquesta, violines y chelos, porque en principio soy pianista, por lo que tocaré ese instrumento en una parte del concierto”, adelantó la cantante de “Él me mintió”, en entrevista con Notimex.

Anticipó que el programa de septiembre incluye piezas clásicas de su repertorio que también tocará al piano, lo que no lleva a cabo normalmente y no tiene tiempo para hacer con su esposo Diego Verdaguer, porque en las presentaciones que juntos ofrecen no incluyen ciertas canciones que se escucharán en “Solita y sin ataduras”, ya sea por cuestiones de producción o de tiempo.

“En el espectáculo podré cantar otras canciones que generalmente no puedo, pero la parte más feliz que me hace será tocar piano”, explicó.

Aclaró que no tiene planeado cantar nada mexicano, porque son tantos sus éxitos de baladas que si se va por otro lado se reducirá el tiempo que tendrá para interpretar las canciones de ella que la gente quiere escuchar.

También dijo que el público le pide temas como “Castillos”, “El gato y yo”, “Él me mintió”, “Títeres”, “Pequeñas cosas”, “Duda” y “Hagamos un trato”, entre otras.

Amanda Miguel, quien empezó su carrera hace 38 años, adelantó que después de su presentación iniciará la gira “Siempre juntos”, que será muy extensa, con su esposo Diego Verdaguer, en Estados Unidos.

Por otro lado, la cantante de temas como “Mi buen corazón” y “Así no te amará jamás” aseguró que esos años de carrera musical "lo único que le hace falta es ser abuela".

También aseveró que “aquí en el mercado latinoamericano ya no hay mucho más para donde hacer, en estos momentos la música ha dado un giro y el gusto no sé si de largo o corto plazo, el reguetón ha acaparado completamente y la balada siempre estará en la mente de la gente”.

Agregó que el movimiento es importante porque a la gente le divierte, “no sé qué tanto tiempo estará, pero la balada y mis canciones no han pasado de moda, a la gente le fascina mi música, siempre está viva y al público joven le encanta”.

La cantautora dijo que le gusta el reguetón, pero no es su género favorito; “soy baladista, me gusta este género y el rock”. México (NOTIMEX)