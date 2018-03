Armando Manzanero destaca próximos homenajes a Martín Urieta

El cantautor Armando Manzanero dijo que lo menos que puede recibir un compositor de la talla del michoacano Martín Urieta es un homenaje a su obra.

El compositor de temas como "La vida en el espejo", "Por debajo de la mesa" y "Huele a peligro", destacó que Urieta recibirá un tributo doble los días 16 y 17 de marzo en los municipios de Huetamo y Morelia, Michoacán, organizados por autoridades culturales estatales.

"En realidad es un gran ser humano y un maravilloso compositor y desde mi punto de vista no es el estado de Michoacán el que le brinda el homenaje, sino que Martín Urieta es el que le da un gran brillo a esa entidad, así como lo hicieron en su momento otros grandes de la composición como Chucho Monge y algunos más que escapan a mi memoria, que le han dado grandeza a su tierra natal", dijo Manzanero.

Abundó que la calidad humana de Martín Urieta, "ya la quisieran algunos, que con todo y fama, no logran apropiarse del amor del pueblo como él ya lo ha hecho, y debo decir que no son las instituciones las que le brindan el mayor tributo sino el pueblo, amigos y familiares, porque Urieta ya es del pueblo y eso no es nada fácil conseguir".

El presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), indicó que está saturado de trabajo, pues está por terminar un disco con La Orquesta Típica de Yukalpetén, "también tengo pendiente el de mi hijo Juan Pablo y otro muy importante con el regiomontano David Cavazos, así como uno con la cantante venezolana Carolina Ponch", finalizó. México (NOTIMEX)