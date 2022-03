El Festival de Cine de Santa Bárbara rinde homenaje a Penélope Cruz

El Festival de Cine de Santa Bárbara, una localidad situada al norte de Los Ángeles, ha rendido homenaje a Penélope Cruz con la entrega del reconocimiento Montecito Award.

Desde el Arlington Theatre de Santa Bárbara, donde se concedía el premio, Cruz se ha mostrado "muy agradecida y feliz" por el galardón y ha querido dedicarle unas cariñosas palabras a Pedro Almodóvar, director de "Madres paralelas".

"Es parte de mi familia, un amigo cercano y la razón por la que decidí hacerme actriz (...) me inspira mucho y ha sido una suerte conocerlo y trabajar con él", ha manifestado Cruz.

De esta manera, la actriz española ha recogido un premio que en anteriores ediciones había recaído en Isabelle Huppert, Sylvester Stallone, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Julianne Moore, Kate Winslet o Naomi Watts, entre otros.

Asimismo, la intérprete se refirió a la cinta "Madres paralelas", de la cual dijo que cuenta con unos personajes "profundos, con distintas capas y que luchan por ser honestos ante una vida llena de desafíos".

Cruz está muy bien posicionada en la carrera hacia los Óscar, ya que a este reconocimiento se suma la Copa Volpi del Festival de Venecia y el premio a la mejor actriz, según la Asociación de Críticos de Los Ángeles, por su papel en el filme "Madres paralelas"

Por su parte, Javier Bardem ya recibió este premio en 2008, cuando protagonizó "No Country for Old Men", y hará lo propio con el galardón Maltin Modern Master Award por su interpretación conjunta con Nicole Kidman en "Being the Ricardos".

Aunque se trata de un certamen menor en el circuito de festivales, la cita de Santa Bárbara supone un evento estratégico para los Óscar, ya que se celebra en un municipio costero de California donde residen distintas personalidades del mundo del cine y un buen número de votantes de los Óscar. Los Ángeles (EFE)