Eugenio Derbez: "Mi carrera como actor está en el mejor momento posible"

Después de su éxito con "CODA", premiada con el Óscar a mejor película este año, Eugenio Derbez (Ciudad de México, 1961) regresa para protagonizar la comedia romántica “The Valet” y confirmar el gran momento profesional por el que pasa actualmente.

"Mi carrera como actor está en el mejor momento posible", afirmó con rotundidad Derbez en una entrevista con Efe previa al estreno de su nueva filme.

Derbez se mostró muy feliz por la "maravillosa situación" que está experimentando tras formar parte del elenco de la gran revelación de la temporada: "CODA", dirigida por Sian Heder.

Una cinta de contenido amable sobre una hija de padres sordos que tiene un gran talento para la música, y por la que Apple TV+ desembolsó 25 millones de dólares tras su estreno hace dos años en el mayor certamen de cine independiente, el Festival de Sundance.

"Lo que pasó con "CODA" fue una sorpresa, sabíamos que era una película especial, pero no pensábamos que pudiésemos ganar a producciones con presupuestos multimillonarias y repartos con tantas estrellas de Hollywood", reveló Derbez, que en esta película interpreta al profesor de música Eugenio Villalobos.

Después de que "CODA" se alzara con la estatuilla dorada, su carrera ha repuntado y mañana estrena internacionalmente "The Valet", una producción que estará disponible en las plataformas de 'streaming' Hulu o Disney+, y en Star+ para México y el resto de Latinoamérica.

"Estoy contento de volver a desenvolverme en un género (comedia) en el que he crecido tanto como actor y por el que la gente me conoce", explicó.

El también director y productor de cine acumula un gran número de papeles en comedias dramáticas o románticas, con títulos como "Instructions Not Included" (2013), "How to Be a Latin Lover" (2017) u "Overboard" (2018).

En "The Valet", Derbez encarna a Antonio, un humilde aparcacoches latino que, por una carambola del destino, aparece en la misma fotografía que un paparazzi tomó a Olivia, una estrella de cine retratada junto a un hombre casado.

Para evitar el desastre publicitario que podría ocasionar la instantánea con su amante a Olivia (Samara Weaving), se ideará un disparatado plan para hacer creer a la prensa rosa que Antonio es su nuevo novio.

Derbez definió esta producción como una "combinación perfecta entre comedia y drama", pero con "un mensaje muy bello" para toda la comunidad migrante en Estados Unidos, especialmente la latina.

Y es que en "The Valet" se enfrentan dos mundos, dos culturas y dos estratos sociales en las antípodas, mientras Olivia y Antonio comienzan a profundizar su relación.

"Es una película redonda, que habla de la invisibilidad de los inmigrantes en Estados Unidos, aunque sean los primeros en despertarse cada día para que todo esté listo cuando los demás nos levantamos", detalló el actor.

Particularmente conmovido por la temática de esta cinta, Derbez reincidió en la idea de que estos trabajadores son "invisibles" en muchos casos y que hay quienes "ni siquiera miran a la cara a sus aparcacoches".

Sin embargo, según el intérprete mexicano, "The Valet" critica esta injusticia y se configura como "una carta de amor para los inmigrantes".

Además, la cinta aporta una buena dosis de humor con una trama repleta de gags alrededor de esta historia de amor forzado que a su propio protagonista no le resulta tan extraña.

"Es cierto eso de que la realidad supera a la ficción. He visto parejas más raras", bromeó Derbez sobre la relación entre Antonio y Olivia en la película.

"The Valet", adaptación en inglés del éxito cinematográfico francés de Francis Veber en 2006, está dirigida por Richard Wong y escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher.

Su elenco lo completan, entre otros, Max Greenfield ("New Girl") o Betsy Brandt ("Breaking Bad"), y es la última producción en la que participó la actriz mexicana Carmen Salinas, fallecida el 9 de diciembre de 2021 a causa de un derrame cerebral. Los Ángeles (EFE)