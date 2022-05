Gabriel “Fluffy” Iglesias, el primer comediante que llena el Dodger Stadium

El actor y humorista de origen mexicano Gabriel “Fluffy” Iglesias hace historia al convertirse en el primer comediante en presentarse y llenar el Dodger Stadium de Los Ángeles.

La actuación “Fluffy on the Field”, que hace parte del festival “Netflix Is A Joke”, vendió por completo la taquilla y fue necesario abrir una nueva función.

Iglesias, de 45 años, se presentó de nuevo esta noche en el icónico estadio de béisbol, que tiene una capacidad total para 56 mil personas.

“Muy orgullosa de ver a un latino llenar este lugar histórico: ¡el primer comediante!”, expresó Hilda Solís, supervisora del condado de Los Ángeles.

La exsecretaria de Trabajo de EE.UU. le rindió homenaje a Iglesias antes del concierto del viernes, que reunió a unos 45 mil espectadores, durante un acto en el estadio, en el que le entregó un diploma.

El actor, que saltó a la fama por sus espectáculos “I’m Not Fat? I’m Fluffy” y “Hot & Fluffy”, es uno de los comediantes de “stand-up” de origen latino más exitosos y también uno de los más vistos a través de YouTube.

Es el protagonista y productor ejecutivo de “Mr. Iglesias”, una serie de comedia original de Netflix, donde interpreta a un bonachón profesor de secundaria pública.

En 2020, el programa ganó el premio a la mejor comedia en horario estelar en The Imagen Awards, que reconoce las representaciones positivas de actores y actrices latinos en la industria del entretenimiento.

Gabriel Iglesias, el menor de seis hijos, criado por una madre soltera en Long Beach (California), desarrolló durante su infancia un fuerte sentido del humor para hacer frente a los obstáculos que enfrentó, señala en su página web.

En 2018 fue incluido en la edición “Top 40 Comedy Players” de The Hollywood Reporter junto con estrellas como Chris Rock, Jerry Seinfeld y Lorne Michaels.

El comediante también ha sido uno de los pocos en encabezar y llenar el Madison Square Garden en Nueva York, el Staples Center en Los Ángeles y la Ópera de Sydney en Australia. Miami (EFE)