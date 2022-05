Imitadores de políticos y celebridades vuelven a darse cita en Florida

Imitadores de actores, políticos, cantantes y celebridades internacionales se darán cita en una conocida convención en Orlando, en el centro de Florida (EE.UU.), que este 27 y 28 de mayo tendrá lugar tras dos años de paréntesis a causa de la covid-19.

El expresidente Barack Obama, el golfista Tiger Woods, la sempiterna Cher, la cantante Ariana Grande y, por supuesto, el rey Elvis Presley son algunos de los personajes imitados que forman parte del espectáculo The Sunburst Convention and Showcase of Celebrity Impresonators, que se celebrará en el Florida Hotel de la citada ciudad floridana.

Más de medio centenar de imitadores de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra subirán al escenario de la décimo octava edición de la que se promociona como el "el mayor encuentro de tributos de celebridades del mundo", y que se erige como una buena vitrina para ser contratados por agentes y reclutadores.

La convención incrementa la posibilidad de que los participantes sean contratados para tributos privados en honor a personalidades, que es el principal nicho para los que se dedican al oficio de la imitación, explicó a Efe el productor del evento, Greg Thompson.

"En los últimos años", antes de la covid-19, "el negocio del imitador profesional había despegado", señaló Thompson, que tiene incertidumbre sobre la respuesta del público tras la pandemia, si bien la venta de entradas (25 dólares cada una) va "fantásticamente bien".

A este evento apto para toda la familia acuden también agentes y representantes de ferias, festivales, comunidades para mayores de 55 años, empresas de turismo, casinos, líneas de cruceros y compañías de planificación de eventos especiales que buscan "artistas de calidad".

La convención tendrá como maestro de ceremonias a George Trullinger, una reconocida figura de la imitación, muy popular entre sus pares, quien además será orador principal en la jornada previa al evento, que se celebrará el jueves 26 de mayo y estará dedicado a seminarios y talleres que se desarrollará el jueves.

Trullinger fue miembro del elenco original del popular show "Legends in Concert", un pionero en lo que a tributos en vivo se refiere y que desde 1984 recorre la geografía estadounidense con un colorida puesta en escena de la que el invitado especial del evento de Orlando fue parte durante 30 años.

El Sunburst Convention incluye en su programación una sesión de preguntas y respuestas con algunos imitadores y cerrará con una gala de premiación. Miami (EFE)