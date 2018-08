Investigan en España robo de joyas a cantante Daddy Yankee

La policía española investiga el robo de joyas al cantante puertorriqueño Daddy Yankee, las cuales fueron sustraídas de su habitación en un hotel de Valencia, al este de España, por alguien que se hizo pasar por él mientras ofrecía un concierto.

Fuentes policiales confirmaron que se realizan las indagaciones después de que el artista denunció el robo al darse cuenta de habían robado en la caja fuerte del hotel, donde guardaba varias joyas y diamantes valorados en casi dos millones de dólares, y unos dos mil 500 dólares más en efectivo.

El cantante de “reggaetón”, quien se encontraba en esta ciudad, donde actuó la noche del martes pasado en el Festival Escena Gandía, y sería en esas horas en que alguien acudió al hotel, se hizo pasar por él, pidió le abrieran la caja fuerte y le creyeron.

La policía inició las investigaciones la noche de lo ocurrido, mediante declaraciones del personal Hotel Meliá Valencia, revisión de la caja fuerte y revisión de las imágenes que captaron las cámaras de seguridad.

De momento, la policía española no adelanta avances de la investigación, mientras que en la cuenta de Twitter del cantante se anunció que fue contratado un despacho de abogados para este caso y que no dará declaraciones para no entorpecer las investigaciones.

El cantante puertoriqueño, intérprete de temas como “Gasolina”, Shaky Shaky y su más reciente hit Dura, asistió al Festival Escena Gandía en el marco de su "Gira Dura” por Europa, misma que continúa la noche de este jueves en Martigues, Francia. Madrid (NOTIMEX)