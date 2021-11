Ivy Queen reivindica en los Latin Grammy su condición de pionera del reguetón

Ivy Queen reivindicó este martes su condición de pionera del reguetón en Leading Ladies of Entertainment, un evento de los Latin Grammy que rinde homenaje a las mujeres que han derribado barreras en el mundo del arte y el entretenimiento.

La emblemática cantante puertorriqueña recibió este tributo junto a la compositora Mónica Vélez, la publicista Mayna Nevárez y la ejecutiva de Spotify Mia Nygren.

En una ceremonia virtual debido la pandemia, Ivy Queen habló de cómo tuvo que superar obstáculos en el reguetón, un estilo que ahora arrasa en todo el mundo y que en sus inicios estaba dominado por los hombres.

"En mi género fui la primera mujer cantando reguetón. Anteriormente había 'merenrap' y cosas así, pero cuando me adentré a hacer rap y a hacer reguetón me decían: 'Ah, una mujer rapeando, qué es eso'", recordó.

"Es una batalla constante en la que tienes que probar que tú eres la que eres y que nadie te va a robar eso con lo que tú naciste. Es un reto constante", agregó.

Ivy Queen admitió que le costó un tiempo darse cuenta de que "ser diferente y sonar diferente" no era "una maldición" sino "un don".

"Cuando yo comencé tenía muchas cosas que eran una desventaja. Mis uñas eran un 'issue' (un problema), mi pelo de colores, mi apariencia, mi ropa ancha... Todo era un 'issue'. Como que tenía que complacer a los demás y dejar de complacerme a mí", explicó.

Conocida como "la reina del reguetón" y considerada ahora como una figura indispensable de este género, Ivy Queen pidió a las mujeres de la música latina que "no se dejen silenciar", les animó a que rompan con las convenciones y los roles predeterminados, y también les instó a que "no dejen que su legado y su huella desaparezcan".

En la quinta edición del evento Leading Ladies of Entertainment, Ivy Queen estuvo acompañada por Mia Nygren, que es directora general de Spotify para Latinoamérica; Mayna Nevárez, que es una de las publicistas más importantes de la industria latina; y Mónica Vélez, prestigiosa compositora que ha firmado temas para Marc Anthony, Paulina Rubio o Los Tigres del Norte.

Diferentes estrellas de la música hispana -como Residente, Daddy Yankee, Malú o Reik- participaron en este acto digital para felicitar y elogiar a las homenajeadas en Leading Ladies of Entertainment 2021.

El evento contó con el actor Carlos Ponce como presentador y con la intervención de Manuel Abud, que es el consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación.

El tributo de Leading Ladies of Entertainment tuvo lugar dos días antes de que se celebre en Las Vegas (EE.UU.) la edición de 2021 de los Latin Grammy, que regresa a la ciudad del juego tras la gala virtual por la pandemia del año anterior.

Camilo, con diez candidaturas, es el máximo nominado para estos galardones seguido de Juan Luis Guerra (seis menciones) y C. Tangana (cinco opciones de estatuilla). EFE