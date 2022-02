Libro “El Roedor” expone 20 años de abusos de escritor mexicano Andrés Roemer

Un libro escrito por Heidi Putscher, investigadora y víctima de Andrés Roemer, busca exponer los 20 años en que el exdiplomático e intelectual, hoy pendiente de extradición desde Israel, utilizó “su prestigio” para abusar de más de medio centenar de mujeres y hacerles vivir "una pesadilla".

“Hay quienes dicen que Andrés Roemer tenía una forma agresiva de ligar, pero con eso se minimiza la conducta y es inaceptable porque las mujeres abusadas vivieron una pesadilla”, dice Putscher en entrevista con Efe.

“El Roedor” es una recopilación de relatos, incluyendo el suyo, sobre 61 casos de agresiones que perpetró el académico y exdiplomático, que aprovechó su trabajo y fama en televisión para acosar a varias mujeres jóvenes, en su mayoría con la promesa de un contrato laboral.

Desde su papel como víctima y con empatía por las otras mujeres que fueron abusadas por el exdiplomático, la autora busca mostrar cómo las conductas de acoso aceptadas por la sociedad afectan a las mujeres.

“Es abominable que tengamos que dejar estudios, trabajos, casas, hogares por este tipo de comportamientos tan tolerados en la sociedad”, expresa.

Putscher destaca que “El Roedor” fue el apodo que una de sus amigas le puso a Roemer porque “coincidía con su apellido y su físico".

El texto, también relata su escandalosa trayectoria como diplomático, periodo en el que despilfarró recursos públicos, descuidó su encargo, lo aprovechó para aumentar su influencia, decidió viajar a Europa acompañado de su piano y terminó desacatando las órdenes de la Cancillería.

AÑOS DE IMPUNIDAD

En febrero de 2021, la bailarina Itzel Schnaas hizo pública su denuncia, a través de un vídeo de Youtube, contra Andrés Roemer, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella.

Después de ello, decenas de mujeres decidieron sacar a la luz sus historias de abuso, “pues Andrés aprovechaba el poder y el dinero para ser un depredador sexual”, afirma Putscher.

Según las denuncias de las víctimas, el cofundador de La Ciudad de las Ideas -una conferencia anual con prestigiosos ponentes- presumió de influencias para agredir, acosar e incluso violar a alumnas, aspirantes a colaboradoras, periodistas y conocidas durante casi 20 años.

Putscher confiesa que durante muchos años no pudo asumirse como víctima de Roemer debido a que borró de su mente el acoso del que había sido víctima, pero fue cuando empezó a leer las denuncias de otras mujeres lo que le hizo darse cuenta de que también había sido abusada.

“A mí también me invitó al teatro, a mi también me ofreció un chófer, pude socializar con él y siempre fueron interacciones inapropiadas. Pero a mis 22 años no pude identificar que eso era acoso y podía llevar a un abuso, a una violación o a un feminicidio”, apunta la mujer.

Heidi lamenta que a lo largo de todo ese tiempo, la impunidad acompañara al popular intelectual.

Y es que aunque la Fiscalía de la Ciudad de México ya presentó varias órdenes de extradición en contra de Roemer, permanece en Israel y por el momento sin posibilidad de ser retornado a México.

“Con este libro espero que las cosas cambien y aunque no está escrito ni en inglés ni en hebreo, es una manera de decirle a las autoridades de Israel que las denuncias existen y que Andrés es un abusador y merece castigo”, señala Putscher.

ENVIAR MENSAJE

Finalmente, Putscher señala que “El Roedor” busca mandar el mensaje de que “no solo es Andrés Roemer, sino que son todos esos acosadores y todas esas conductas y dichos de agresión”, afirma.

Y señala que el objetivo es que estas historias que son conocidas estén en el candelero y deje de normalizarse el abuso, incluso si este viene “de una persona con estudios de posgrado en universidades de prestigio y que era intachable, pero con comportamientos totalmente inaceptables”. Mexico (EFE)