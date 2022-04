Netflix estrenará en cine la nueva película de Alejandro González Iñárritu

Netflix anunció que estrenará la nueva película del mexicano Alejandro González Iñárritu, titulada "Bardo (o Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades)", en cines a finales de este año.

El filme, que en EE.UU. se llamará "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths", luego pasará a formar parte del catálogo de la plataforma tanto en Latinoamérica como en Europa.

"'Bardo' es una experiencia cinematográfica que nos ha inspirado a crear una estrategia de lanzamiento diseñada para que la película penetre en la cultura de la manera más grande y amplia posible", justificó el presidente de la división de películas de Netflix, Scott Stuber.

La compañía solo estrena en cines aquellas películas que ve con oportunidades en los Óscar, como fue el caso de "Roma", "Marriage Story" o la reciente "The Power of The Dog".

"Bardo (o Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades)" está protagonizada por el mexicano Daniel Giménez Cacho ("Solo con tu pareja", 1991), y la argentina Griselda Siciliani ("Sentimental", 2020).

El filme se terminó de rodar el pasado septiembre en Ciudad de México, informó González Iñárritu en un comunicado en el que describió la trama del proyecto como "una crónica de incertidumbres donde el protagonista, un reconocido periodista y documentalista mexicano, regresa a su país enfrentando su identidad, sus afectos familiares, la absurdidad de sus memorias, así como el pasado y nueva realidad".

El cineasta, que marcó un hito en el cine mexicano con "Amores Perros" (2000), fue nombrado mejor director en el festival fde Cannes por "Babel" (2006) y ha ganado cuatro premios Óscar, tres por "Birdman" (2014) y uno por "The Revenant" (2015). Los Ángeles (EFE)