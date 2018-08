Reportan grave a Aretha Franklin, conocida como “La Reina del Soul”

La cantante estadunidense Aretha Franklin, de 76 años, conocida como la “Reina del Soul” se encuentra grave de salud, rodeada de su familia en su casa en Detroit, Michigan.

La familia de la artista, que enfrentó problemas de salud en los últimos años, pidió a sus seguidores orar por ella, así como respeto y privacidad en estos difíciles momentos, indicó el diario TMZ.

Aretha Franklin, quien cuenta con grandes éxitos como “Respect” y “Spanish Harlem”, fue operada por un tumor en 2010 y se vio obligada a cancelar espectáculos a principios de este año por razones de salud.

Ha ganado 18 premios Grammy y su actuación más reciente fue en un concierto en Nueva York, en el 25 aniversario de la Fundación Elton John para la lucha contra el Sida, en noviembre de 2017.

"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985) y "A Rose Is Still A Rose," (1998) son otros de sus mayores éxitos de su carrera.

En 1987, se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, mientras que en 2005, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento para un civil estadunidense, el cual le fue entregado por el presidente George W. Bush. México (NOTIMEX)