El documental “Sombra del desierto” brinda alternativas para entender la migración

Preocupado por el escenario homogéneo que abunda para el cine documental en la actualidad, Juan Manuel Sepúlveda experimenta y arriesga en el género y con “La sombra del desierto” da una mirada más humana a la migración.

“(El filme) es una nueva manera de ver el desierto, el nomadismo y la migración para salirnos de la estúpida visión que lo criminaliza -la visión afín a los gobiernos en turno- y también de esta visión que victimiza al migrante”, menciona el director Sepúlveda.

La alternativa que queda es la que ha intentado impulsar, la que desgrana la vida e historias de aquellas personas que dejan sus hogares por necesidad lograda a partir del diálogo, el respeto y la convivencia con los mismos.

En el 2007 Sepúlveda exploró “el punto más lejano de la migración”, el desierto, en su documental “Frontera infinita”.

En su viaje se encontró con que no existe tal punto culminante sino un camino continuo e inacabable.

Una década más tarde retoma el tema desde un punto “más maduro”, en el que reafirma su primerísima hipótesis: “el viaje del exilio no termina nunca”.

Su nuevo interés por la migración centroamericana llegó cuando el expresidente estadounidense Donald Trump anunció su intención de construir un muro.

“Me asomé a ese desierto y me encontré no solo fue una lucha contra la migración sino con una fuerza nomádica que no se detiene y que a pesar del muro que les pongan va a seguir siendo cruzado”, explica.

Juan Manuel y tres personas viajaron al norte de México para grabar el desierto de Sonora y las dinámicas sociales de los migrantes y la comunidad del desierto Tohono O’odham -que se divide entre México y Estados Unidos- cuya historia es narrada por los juegos de los niños.

“La sombra del desierto” se estrena este viernes 3 en circuitos de arte de México. “En las caravanas de cientos de miles de centroamericanos también hay mexicanos que huyen de la violencia de un país cada vez más polarizado y empobrecido”, menciona.

“La migración siempre se ve como algo que le pasa al otro, pero tú no eres distinto a aquel que aspira a tener una mejor condición de vida”, añade. México (EFE)