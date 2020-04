Hip hop y migración convergen en documental

• Cortometraje documental de Miguel Minor Serrano

En Cypher Tlx Rap y Migración, cortometraje documental que retrata la vida de cuatro artistas, su visión acerca del rap y el proceso migratorio, el artista Miguel Minor Serrano muestra, a través del género hip hop, una perspectiva del desplazamiento humano.

Originarios de Tlaxcala, Hesiucka, SaycroT-King, Dams y Educalez son los protagonizan del documental, raperos que comparten su vida y el proceso migratorio que vivieron desde su estado natal hacia Puebla.

En entrevista compartida por la Secretaría de Cultura, Minor Serrano mencionó que el objetivo de su proyecto es “generar consciencia en los espectadores acerca de las problemáticas sociales de algunas localidades del estado de Tlaxcala y cómo se transforman a través del rap, del muralismo, del graffiti o cualquier otro arte”.

Sobre el título del cortometraje, Serrano explica que un cypher es cuando los raperos forman un círculo y, por turnos, cada uno improvisa rimas para manifestar su capacidad lírica, por lo que alude a la demostración de habilidades.

En el documental, Educalez señala que para él “el hip hop es resistencia, es color, es orgullo, es raza, es tratar de superarme día con día. Me dio la autoestima, me dio fortaleza, me ayudó a conocerme a mí mismo”. Respecto al proceso de migración, Dams declara que este fenómeno responde a la necesidad de buscar nuevas oportunidades económicas y de desarrollo intelectual.

Se prevé que Cypher Tlx Rap y Migración se haga público a finales de este año en festivales de cine, como el de Cine Documental de la Ciudad de México; no obstante, en la plataforma de YouTube se puede acceder a un adelanto y a otros materiales audiovisuales del proyecto. México (Notimex)