Migrante destaca desesperación por cruzar a EUA en la frontera norte

El migrante procedente de Honduras, Roberto Hernández, manifestó que debido a que pueden esperar meses para solicitar asilo, cree que la gente se desespera y, por eso, busca como cruzar lo más rápido a Estados Unidos.

Entrevistado en el Centro Histórico de esta frontera de Sonora, dijo que "yo no me he dado cuenta de gente que diga mentiras para que le den asilo, pero sí que la gente está desesperada".

De acuerdo con conteos que han realizado los mismos migrantes centroamericanos, para mantener el control y que no se meta nadie en la fila, en la localidad hay más de 500 personas que están en la lista de espera de solicitud de asilo en la aduana estadunidense.

"Si hay gente que no dice la verdad pues eso está mal, con que digan la verdad de la pobreza y que en Honduras está muy difícil la inseguridad. No se puede vivir allá", manifestó.

Roberto dijo que pretende llegar al estado de California, donde espera laborar en los campos agrícolas, para empezar a salir adelante y olvidarse de la pobreza de la que no es posible salir allá.

De acuerdo con un comunicado de la Patrulla Fronteriza, en El Paso, Texas, oficiales de ese sector realizaron una investigación con personal del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

También participaron elementos de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quienes en coordinación identificaron al menos un caso en el que posiblemente se "recicla" a niños.

El miércoles 1 de mayo, patrulleros fronterizos y oficiales de la OFO procesaron a grupos familiares bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, relató.

Dentro de los procesados estaba lo que parecía ser un grupo familiar que llamó la atención de un oficial de la OFO, pues durante el proceso de la entrevista, el oficial notó varias inconsistencias que lo llevaron a sospechar que el niño y el presunto padre no estaban relacionados.

Al continuar los interrogatorios, los oficiales de la Patrulla Fronteriza, de la OFO y los agentes de HSI pudieron obtener pruebas suficientes para determinar que el niño había sido "reciclado" en al menos dos casos anteriores.

Agregó que las organizaciones criminales transnacionales continúan beneficiándose de los individuos que utilizan las lagunas en el sistema de inmigración para cometer fraude, por lo que este caso fue remitido a HSI para continuar la investigación. San Luis, CO (NOTIMEX)