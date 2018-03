Realizarán caravana en sur de Texas para denunciar ley antiinmigrante

Una coalición de organizaciones proinmigrantes realizará una caravana de dos semanas a lo largo de la frontera entre Texas y México, para concientizar a las comunidades sobre la ley antiinmigrante SB 4 de Texas, el impacto del estatuto y la forma en que pueden proteger sus derechos y defenderse de esta legislación.

La caravana, denominada “Together Juntos”, iniciará este 30 de marzo en El Paso y concluirá el próximo 12 de abril en Houston, luego de haber hecho paradas en 32 comunidades fronterizas.

“Vamos a informar a las comunidades sobre la SB 4 y compartir el cómo protegerse”, dijo Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, un grupo proinmigrante con sede en El Paso, Texas.

La ley SB 4 autoriza a los policías en Texas el preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante cualquier detención, incluyendo paradas de tránsito.

El estatuto contempla también castigos a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía, que no cooperen con las autoridades federales y que no cumplan las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.

Varios gobiernos locales y múltiples grupos de derechos civiles y proinmigrantes interpusieron una demanda en contra de la ley al considerarla anticonstitucional. Un juez federal en San Antonio esta pendiente de determinar la viabilidad legal del estatuto.

En tanto, una Corte Federal de Apelaciones dictaminó el pasado 13 de marzo que la mayoría de los mandatos contenidos en la SB 4, pueden aplicarse mientras continúa la batalla legal sobre su constitucionalidad.

La caravana es una respuesta a la implementación de la SB 4 y al hecho de que esta ley no puede ser aplicada. “La caravana va a tratar de conectar a las comunidades para resistirse y luchar contra las prácticas racistas”, consideró García en una conferencia de prensa telefónica este miércoles, junto con otros activistas que también participarán en la cruzada.

Informó que se ha constituido una “gran coalición” de grupos proinmigrantes y de defensa de los derechos civiles, que participarán en la caravana, que ya tiene 22 eventos programados en diferentes ciudades a lo largo de la ruta.

El senador estatal demócrata, José Rodríguez, comentó que la caravana es necesaria para aclarar las dudas que muchas personas tienen sobre las decisiones tomadas por las cortes con respecto a la SB 4. “Hay mucha confusión por las decisiones de las cortes y lo que realmente significan”.

Rodríguez aclaró que las decisiones judiciales sobre l SB 4 son temporales y que esta ley no esta sobre la Constitución de Estados Unidos, y las garantías que ésta otorga.

“Una de las clausulas fundamentales de la SB 4 es permitir el cuestionar a las personas sobre su estatus migratorio, pero esto no significa que se puede detener a gente sin causa alguna, y empezar a averiguar y arrestar”, refirió el legislador. “No significa que se pueda detener a alguien por mucho tiempo”.

Juanita Valdez, de la Unión del Pueblo Entero (LUPE) un grupo proinmigrante con sede en San Juan, en el sur de Texas, dijo que se requiere informar a las comunidades “de los muy negativos efectos de la ley racista SB 4”.

“A través de esta caravana vamos a educar a las comunidades de que la ley SB 4 es racista y que vamos a combatirla, que no debe ser aceptada”.

Entre los grupos que participaran en la caravana, se encuentran también “America’s Voice Texas” y el “Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas”.

La caravana iniciará con un evento el próximo viernes en el Parque Público Federal El Chamizal, en El Paso y recorrerá a lo largo de 12 días los pueblos y ciudades del suroeste de Texas, pasando por Presidio, Marfa y viajando luego a Del Rio, Eagle Pass, Laredo, McAllen, Brownsville, Falfurrias, Corpus Christi, hasta llegar a Houston. El Paso (NOTIMEX)