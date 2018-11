¿Puede el voto latino definir las próximas elecciones?

Por Janette MATA y Roberto PELÁEZ

A pocos días de la elección de medio término muchas personas apenas descansan en su empeño de motivar el voto de los latinos en todo el estado de Nevada, van puerta por puerta en busca de los votantes. Por supuesto, no faltan quienes señalan que los hispanos podrían protagonizar la gran diferencia.

Una excelente muestra de que quien persevera triunfa y de que vale la pena luchar por los sueños, es el astronauta (retirado) José Hernández, un estadounidense de origen mexicano, quien es un reconocido conferencista motivacional.

“Necesitamos un cambio positivo, y ustedes no pueden imaginarse cuánto significa el voto latino en este proceso electoral; necesitamos obtener el voto, deben decirles a sus padres, es preciso contarles a sus hermanos, primos, a sus tíos y tías, a sus amigos”, instó Hernández.

Como se sabe se trata del astronauta hispano -que de acuerdo con su historia de superación- fue rechazado un total de 11 veces por la National Aeronautics and Space Administration (NASA, por sus sigas en inglés) antes de ser admitido. Él es el tercer latino en viajar al espacio, después del cubano Arnaldo Tamayo Méndez y el costarricense Franklin Chang-Díaz.

Hernández platicó con un grupo de jóvenes en evento organizado por ‘Make the Road Nevada’, que lidera Leo Murrieta, y al que fueron invitados Steve Sisolak y Adam Laxalt, candidatos a la gubernatura del estado, además de la congresista demócrata Dina Titus.

Murrieta, siempre activo, explicó: “Estos jóvenes -dijo refiriéndose a quienes le acompañaban-, cuando concluyan las elecciones el venidero 6 de noviembre, habrán platicado con alrededor de 34 mil votantes, muestra de que se ha realizado una tesonera labor con el propósito de que los latinos de nuestra comunidad hagan escuchar su voz“, luego agregó: “Tener con nosotros a estos invitados resulta sin dudas algo excelente, un verdadero acontecimiento”.

La congresista Titus resaltó: “Cuando me dicen que a los jóvenes no les importan las elecciones sé que no es cierto porque los veo a ustedes…gracias por estar en las calles empujando a que las personas voten, exhortando a la comunidad a dejar escuchar su voz”.

Por su parte Sisolak, quien fue el único candidato a la gubernatura que asistió, subrayó: “Ustedes tienen amigos que quieren proteger el programa de DACA, el TPS, queremos viviendas asequibles para hacer realidad su sueño, y necesitamos trabajar en esas cosas”.

Al contactar a las oficinas del candidato Laxalt para conocer porqué no asistió al encuentro, lamentablemente no se obtuvo respuesta.

Las votaciones tempranas, según está previsto, concluyen este viernes 2, sin embargo las personas tienen oficialmente hasta el martes 6 para votar en estas elecciones de medio término.