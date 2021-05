¿Qué es violencia doméstica?

Por el abogado Erick PALACIOS

Los casos de violencia doméstica, generalmente implican un acto de agresión, no deseado, hacia una persona con la cual uno tiene una relación de familia o amistad.

Esto significa que en un argumento, si usted empuja o pone sus manos sobre su pareja, es suficiente para que lo acusen de violencia doméstica. La policial típicamente lleva al agresor o agresora a la carcel por un periodo mínimo de 12 horas. Este tiempo es conocido como “cooling down” o tiempo para que las personas se calmen y se reduzca el riesgo de otra confrontación violenta.

Si uno es adjudicado culpable de violencia doméstica las consecuencias son graves. Puede impedir que usted arregle su estatus migratorio en el futuro. Además, puede enfrentar cárcel, multas, y otros requisitos que impone la corte.

¿Qué hacer si está en un argumento con un ser querido? Tratar de controlar la situación y si es posible alejarse hasta que se tranquilice o vuelva la calma. Esto evitará que escale el argumento al nivel físico, que se llame a los oficiales de la Policía, y que detengan a uno de los dos.

Hay casos en que alguien se hace la víctima e inventa o exagera que ha sido golpeado o acosado por su pareja. Es muy triste ver a alguien acusado de un crimen que no cometió. Especialmente cuando la consecuencias son tan severas como la deportación.

Muchos piensan que luego de acusar a alguien de violencia doméstica pueden retirar los cargos. Esto no se puede hacer fácilmente. Si uno llamó a la Policía, generalmente tienen su llamada grabada, donde uno dice lo que sucedió.

También muchos escriben declaraciones voluntarias al llegar los oficiales de la Policía al hogar. Aunque uno luego cambie de opinión y no desee acusar a su pareja de este crimen, la Policía y el fiscal generalmente ya tienen suficiente información para seguir adelante con el caso.

Si usted o un ser querido es acusado de violencia doméstica, es muy importante que no se declare culpable y no trate de defenderse sin la ayuda de un abogado. No olvide que su futuro depende del resultado de su caso.