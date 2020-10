¿Qué sucede cuando los padres no pueden cuidar de sus hijos?

Por el abogado Erick PALACIOS

En nuestros países latinos, si los padres no pueden criar a sus hijos, generalmente la responsabilidad pasa a parientes cercanos. Muchas veces abuelos, tíos o hermanos se encargan de criar a los niños. Con la esperanza que los padres puedan atender de sus hijos en el futuro.

En este país es un poco más complicado el proceso. Si los padres no pueden cuidar de sus hijos, ya sea por problemas de salud, enfermedad, adición, o conducta criminal, los hijos pueden ser puestos en el programa de foster care (cuidado por otra familia).

Si familiares desean cuidar de niños en esta situación, es necesario hacerlo por medio de las cortes. Pueden expresar al juez sus deseos y si es lo mejor para los niños, serán puestos en custodia temporal de familiares. Los jueces por lo general dan preferencia a familiares, ya que es menos traumatizante para los niños.

Si los padres no pueden hacerse cargo de los niños por tiempo prolongado, pueden perder sus derechos de padres no sólo temporalmente... para siempre. Esto no es automático, los familiares que están cuidando a los niños tienen que hacer una petición para adoptar a los niños. Los padres naturales pueden oponerse a tal petición. Si los familiares cumplen con los requisitos y el juez piensa que es por el bienestar de los niños, entonces la adopción será aprobada.

Estos casos suelen ser complicados y hay varios factores que considerar.

Lo mejor es consultar con un abogado experto en ley de familia y adopción.