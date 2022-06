‘Día Mundial de las Madres y los Padres’... resaltan papel que les tocó desempeñar

Por Roberto PELÁEZ

Llegó a su fin el año escolar, comenzó el periodo vacacional, sin embargo es bueno destacar que no cesa la responsabilidad de las madres y los padres, por el contrario, resaltan Nayeli Mendoza y Selene Lozada, de la organización local Parent Leadership Team of Nevada (PLT, por sus siglas en inglés).

Precisamente el pasado miércoles primero se celebró a instancia mundial el ‘Día de las Madres y los Padres’, justo reconocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas para rendir homenaje a la sostenida labor de los padres en la crianza de los hijos.

“Si bien es cierto, dicen, que fundamos PLT y avanzamos, conseguimos sostener juntas con el superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark en reconocimiento al prestigio que hemos alcanzado, también lo es que insistimos en la calidad de la educación, insistimos en dotar a los padre de las herramientas necesarias para que conozca sus derechos, estreche sus vínculos con el maestro y la escuela”, externan estas mujeres de sobresaliente quehacer comunitario.

Platican de la importancia que tiene la familia en la educación, protección y cuidado de los niños, para hacer de ellos personas integrales “con un desarrollo pleno, en un hogar lleno de amor, tolerancia, comprensión y felicidad”, resaltan las entrevistadas, además, invitamos a los padres a diferentes eventos para que conozcan sobre la escuela que más conviene a sus pequeños.

“En PLT, añaden, resaltamos la labor de los madres y de los padres, como pilar fundamental de la estructura familiar, la comunidad misma y la sociedad.

“En ocasión del ‘Día de las Madres y los Padres’ consideramos oportuno apuntar que los padres son las principales personas encargadas de la crianza y desarrollo del niño, con el apoyo del maestro”, sostienen.

“Por estos días los padres buscan ad#onde llevar a sus hijos para que refresquen por las altas temperaturas, se diviertan después del año escolar, y en PLT tenemos a bien informarles de diferentes parques, las opciones que pueden encontrar, o sea, el grupo -aunque haya vacaciones- no descansa a la hora de sugerir a los padres, platicamos de tiempo de calidad con los hijos, con la familia, muchos no conocen de las opciones, o no tienen idea de la importancia pasar tiempo con los hijos”, expresan.

“Cuando nos reunimos intercambiamos ideas, explica Lozada, porque consideramos relevante que los padres conozcan que cada alumno aprende de manera diferente, tiene gustos, habilidades, talento, y existen programas que los padres deben conocer, dirigidos a fomentar esas habilidades, es conveniente saber que algunos niños requieren ayuda especializada, ver cómo podemos ayudar a desarrollar sus potencialidades.

“Entre más cerca estemos los padres de las escuelas, platiquemos con el maestro (a), con el consejero (a), pues estaremos en mejores condiciones de saber sobre los programas del CCSD, de conocer lo que es más conveniente para nuestros hijos, las opciones, cómo encaminar o contribuir a desarrollar las habilidades, encontrar los recursos adecuados... nos corresponde como padres valorar y elegir de la manera que sea más provechosa para nuestros hijos”, enfatiza.

“El miércoles pasado fue el día de las madres y los padres, es bueno, subrayan, que la comunidad, la escuela misma, sepa del papel que juegan los padres, y éste es imprescindible para que los hijos crezcan, se desarrollen, en hogares donde se fomenten los valores, la disciplina, el respeto que merece cada ser humano... la base, aseguran, está en el hogar, y se encuentran adversidades, padres separados, mal informados, que no procuran el acercamiento con la escuela, y no debe ser”, concluyen.