‘Life in Death’... un evento signado por las tradiciones que gana seguidores

Por Roberto PELÁEZ

“Lo mejor es que a pesar de la lejanía, las raíces, tradiciones y costumbres no mueren, las mantienen vivas, y una muestra de ello es el Festival que por el Día de Muertos organiza cada año el Centro Cultural Winchester; da gusto ver el entusiasmo de organizadores y participantes, el respaldo de la gente, la calidad de las obras, de los altares y ofrendas”, afirmó categórico Macario Ramos, experimentado periodista mexicano de visita en Las Vegas.

El evento, en su décimo octava edición, alcanzó su mayoría de edad, es una actividad que ‘arrastra’ público, la gente la disfruta y valora en su justa medida, por si fuera poco muchos padres se hacen acompañar de sus hijos y les enseñan las costumbres y tradiciones de los abuelos.

En esta oportunidad, ante un Winchester repleto, recibieron sus premios en diferentes categorías Club Migrantes de Uruapan, Federación Hidalguense e Isaac Delgado (ofrendas), cada uno recibió 500 dólares; en calaveritas fueron agraciados Jairo García (150 dólares), Antonio Rico (1250 y Charlene Moscal (100), mientras en la Galería de Arte sobresalieron Alexander Sky (profesional), Crystina Martínez (juventud) y Cassiel García (aficionado). Para todos ellos el aplauso del respetable.

“Desde hace varios años no me pierdo este evento, vengo los dos días, primero y dos de noviembre, lo más difícil es el estacionamiento, por lo demás todo muy bien, mucha gente, disciplina, y me da gusto ver a tantos estadounidenses, americanos, que aprenden de esta costumbre nuestra, la aceptan, y disfrutan de esta manera diferente de contemplar la muerte, vienen a ver de qué se trata, y la pasan bien, se divierten con las ofrendas, la música, la comida, la artesanía, el ambiente”, comentó Petra Salazar, recién llegada de la ciudad mexicana de Tijuana.

Eddie Ramos, del Club de Migrantes de Uruapan, que dicho sea de paso es uno de los organizadores de ‘Noche Michoacana’ este sábado 10 en el Centro Cultural Winchester, señaló que “el Festival Vida en Muerte llegó para quedarse, la gente lo espera cada año, y sobresale por el esmero con que se organiza todo, la disciplina de la gente, el trabajo del jurado en las diferentes categorías... da gusto traer amigos e invitados de México u otras ciudades de los Estados Unidos para que vean esto... y de Irma Varela, qué decirle, ella es el alma de este evento, le pone muchas ganas, el corazón, y le estamos muy agradecidos”.

La gente disfrutó, aplaudió y hasta pidió otra canción a ‘Mono Blanco’, una agrupación que asistió al Festival en su condición de invitados especiales, y aparte de deleitar a todos con su singular modo de hacer, también fue jurado.

Franty Castañeda, que presentó la ofrenda ‘El Olvidado’ también tuvo frases de reconocimiento para la actividad. “Dedicamos nuestra ofrenda a quienes mueren y no hay un cuerpo para rendirle nuestro respeto, han perdido la vida en las montañas, el mar, en diferentes circunstancias, a ellos va dedicada la ofrenda”.

Los jóvenes hispanos de Rancho High School, por su parte, rindieron homenaje al conocido actor Roberto Bolaños ‘Chespirito’, su sonrisa contagió a generaciones, apuntaron, y queremos nos alcance a todos hoy.

Varela agradeció profundamente la asistencia del público, de Mono Blanco, de los integrantes del jurado, de los patrocinadores, y para cada uno de ellos pidió al respetable un aplauso cerrado.

Como de costumbre el colofón estuvo a cargo a ‘Matachines de Juárez’ o ‘Danza del Carrizo’, que con sus bailarines, impresionantes redobles, los penachos, hicieron las delicias de la gente que los siguió para cerrar por todo lo alto. Hasta el próximo Festival.