“Reflejos de Amor”... Un homenaje a la esencia femenina

Por Giovanny SÁNCHEZ

Quiéreme entera,

Si me quieres, quiéreme entera,

no por zonas de luz o sombra…

Si me quieres, quiéreme negra

y blanca, y gris, verde, y rubia, y morena…

Quiéreme día, quiéreme noche…

¡Y madrugada en la ventana abierta!…

Si me quieres, no me recortes:

¡Quiéreme toda… O no me quieras.

Dulce María Loynaz

¡Qué alegría volver a reunirse ante la proximidad del ‘Día Internacional de la Mujer’.

La magnífica iniciativa del grupo Tocando Vidas, tu red, cobra fuerza inusitada, no hay la menor duda de que asociarse con La Magia del Lente (representado por Giovanny Sánchez) reporta dividendos. ¿Qué mejor que reconocer a las féminas, rendirles homenaje por intermedio de la fotografía?

“Se trata, argumenta la sicóloga Dulce Guzmán, de resaltar, perpetuar las cualidades y virtudes de las mujeres con unas fotos que simbolicen el impacto e importancia del rol femenino en la sociedad”, subraya. Vaya si lo logran. Felicidades.

Cada año, en lo que se denomina y celebra como el ‘Día Internacional de la Mujer’, la iniciativa de Tocando Vidas, tu red, en sólida mancuerna con ‘La Magia del Lente’, captura a través de la fotografía un homenaje a las mujeres, resaltando sus talentos y potencial, sus indiscutibles méritos y puntos fuertes. De eso se trata.

Queda claro que esta imagen, más que un simple retrato, lleva implícito el significativo impacto, la capital importancia del rol femenino en todos los aspectos de la sociedad. La mujer desempeña un papel PRIMORDIAL.

Ya se sabe que en cada edición, los colores de la vestimenta de las participantes representan valores fundamentales, así lo dejó claro Guzmán desde el primer día, de manera que en años anteriores, el blanco ha destacado la paz, el aguamarina el altruismo y el amarillo la alegría, por referirnos a las ediciones precedentes, que dicho sea de paso han tenido o contado con un considerable respaldo femenino.

Para este año, la directora de Tocando Vidas, se decantó por el color rosa como símbolo del amor. En sus palabras, esta elección rinde homenaje a un sentimiento esencial para la vida, enfatizando una frase que muchos de sus pacientes han aprendido a aceptar y trabajar en su desarrollo emocional: “El amor es el camino”. Mujer y amor debían también ser sinónimos.

La foto no solo inmortaliza el evento, sino que también se convierte en un recordatorio del poder del amor y la importancia del equilibrio emocional en la vida de cada una.

El esperado encuentro para la referida foto, propicia también una reunión entre amigas y conocidas, los abrazos, las pláticas, el clásico ‘ponerse al día’ y eso siempre es bienvenido, da pie al calor humano, a ese sentimiento (o valor) al que hace referencia la sicóloga: EL AMOR. Ése, y no otro, es el objetivo fundamental, por el que todo vale la pena.