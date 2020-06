Abrieron sus puertas algunos hoteles del Strip de Las Vegas

Por Roberto PELÁEZ

Con más o menos el 50 por ciento de sus respectivas capacidades, y bajo estrictas medidas sanitarias, reabrieron sus puertas algunos hoteles y casinos de Las Vegas, en los que se insistió (alegría aparte) en la necesidad de mantener el distanciamiento social.

Tal y como había señalado recientemente Steve Sisolak, gobernador de Nevada, algunos hoteles, específicamente localizados en el céntrico Strip de Las Vegas, comenzaron a operar, lo que algunos interpretan como el inicio de la recuperación económica de la ‘ciudad de las luces’.

El acontecimiento o reapertura del Strip y varios hoteles -luego de casi dos meses cerrados- a causa del Coronavirus, viene a ser un aliciente, una noticia alentadora para locales y también para quienes desde otros estados o países acarician la posibilidad de visitar ‘la capital mundial del entretenimiento’.

A la par de la llamada Junta de Control de Juego en Nevada, de la intensa y sostenida labor en los preparativos desde que Sisolak anunció la fecha del 4 de junio para esta reapertura, constituye una necesidad imperiosa, una prioridad, el velar por la salud de los empleados de hoteles, y los visitantes, por encima de todo para evitar contagios. Dicho sea de paso por el Coronavirus fallecieron en el estado más de 350 personas.

Bellagio, Cosmopolitan, New York New York, Sahara, Caesars Palace, son algunos de los hoteles que este jueves reabrieron sus puertas, y es muy posible que cuando usted, amigo lector, tenga esta edición del semanario El Mundo en sus manos (viernes), también lo hagan el Wynn y el Encore.

Desde que comenzó a platicarse del Coronavirus en el estado de Nevada, se cerraron los hoteles a mediados de marzo, se hizo un llamado a poner en práctica las indicaciones emitidas por las autoridades locales y sanitarias, la comunidad hizo gala de disciplina y responsabilidad, salvo algún que otro inconsciente.

Es precisamente la disciplina, el trabajo del personal médico, el poner en práctica medidas de higiene y protección (lavarse las manos, usar guantes, mascarillas, el distanciamiento social, el permanecer en casa), el avanzar paulatinamente, por fases, lo que ha permitido la reapertura de hoteles (tal vez antes de lo calculado).

Entonces, por todo lo anterior, no se puede echar por la borda tanto esfuerzo, urge cumplir lo establecido en cada uno de los hoteles y restaurantes, para preservar lo más valioso: la salud.

El distanciamiento entre empleados y entre éstos y los huéspedes, las medidas de protección, nada puede descuidarse... lo bien que nos vaya ahora va a sentar pauta para próximas reaperturas. En gran medida de nosotros depende.

El que algunos hoteles abran sus puertas no debe dar paso a la confianza, al descuido, al contrario, hay que extremar las medidas de protección. No por gusto muchas de las atracciones, como el Cirque du Soleil, por el momento no están a disposición del público.

En una de sus intervenciones más recientes el gobernador Sisolak apuntó optimista refiriéndose a los visitantes: “Adoptamos todas las precauciones posibles, creo que no van a encontrar un lugar más seguro para venir que Las Vegas”. Que así sea. Viva Las Vegas.