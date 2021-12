Activistas locales de inmigración quieren hacer valer sus exigencias

Por Roberto PELÁEZ

Esgrimiendo el lema ‘De pie en la lucha hasta la victoria’, un grupo de nevadenses, activistas de inmigración, tuvieron a bien protagonizar una manifestación en las proximidades del Capitolio de los Estados Unidos, con la marcada intención de mantener la presión sobre los legisladores demócratas y exigirles cumplan sus promesas, específicamente las relacionadas con inmigración, cambio climático y seguridad social.

Entre los manifestantes estuvieron integrantes del grupo local ‘Make the Road Nevada’, de sostenido trabajo, liderado por Areli Sánchez.

El colimense Rafael Alpízar, quien labora en un hotel de la ciudad de Las Vegas, al comentar sobre el tema, aseveró: “vine a finales del 1997, primero trabajé en Austin, Texas, después de moví a Las Vegas; creo que es importante mantener la presión, este tipo de actividad, exigir a los legisladores, pero también vale la pena analizarnos nosotros mismos, qué hacemos por los inmigrantes que no cuentan con documentos, familiares, amigos, vecinos, trabajadores... hay que sumarse.

“Considero que la dignidad, el respeto, defender la verdad, debe comenzar por nosotros mismos, si opinamos que los indocumentados tienen razón, pues exigir por ellos, que se haga justicia”, resaltó.

“Conozco a muchos inmigrantes sin papeles, ejemplificó, buenas personas, respetuosas de las leyes, trabajadoras, sólo quieren salir adelante sin temor a ser deportados, que los separen de sus familias... sencillamente vinieron en busca de una vida mejor para ellos y sus hijos (como cualquier padre); desde que llegaron aquí realizan diferentes trabajos, declaran impuestos, sus hijos estudian, entonces es indigno continuar con el cuento de nunca acabar, de prometer y no hacer, o el de cruzarse de brazos y esperar que otro haga”, insistió.

Mariana Huerta, por su parte, secundó el comentario de Alpízar: “van personas, grupos, activistas, tepesianos, hasta Washington, protestan, exigen, otras no pueden votar, no están en condiciones de viajar, pero su apoyo es necesario, deben accionar, participar en las caravanas, hacerse sentir, siempre dentro de las leyes.

“En cada una de las caravanas por una reforma migratoria inclusiva, dijo, he participado, no se ve bien que otros hagan por los problemas de una, cuando sabemos que unidos somos más fuertes y el reclamo se hace sentir”, externó.

“Algo si debe quedar claro, apuntaron, si los legisladores demócratas no hacen nada porque se se cumplan las promesas, van a quedar mal parados, porque el tiempo no se detiene, van a llegar otra vez las elecciones, entonces es la hora de no creer en cuentos, hasta cuándo el atol con el dedo”, se preguntaron.

Respecto a los amparados por DACA (soñadores) y tepesianos, los llamados trabajadores esenciales, Alpízar manifestó que si llevan años aquí, estudian, trabajan, respetan las leyes, se les debe tener en cuenta, darles documentos y que emprendan el camino a la ciudadanía; pero la lucha no es de unos pocos, prefieran el futbol, otros eventos, sin mover un dedo por su causa, hay que decirles... ‘a lo que te truje Chencha’, y cierren filas por sus problemas”.

A una pregunta sobre la protección del medio ambiente, María Guadalupe, cocinera de un restaurante local, apuntó: “soy una defensora del medio ambiente, soy una persona agradecida con la vida, todo lo que me ha permitido, la naturaleza, lo que hay en ella, debemos agradecerlo, cuidarlo, el agua, el aire, la tierra, los animales, los ríos, las plantas.

“Me gusta hacer el bien, sostuvo, sin mirar esto o aquello, y no tengo dudas de que lo mejor es estar bien informada, platicar con la gente sobre el medio ambiente, protegerlo, cuidar nuestro hábitat, preservar el agua, y eso es lo que enseño a mis hijos”, reiteró.