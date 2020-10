Ante el COVID los poblanos de Las Vegas no se cruzan de brazos

Por Roberto PELÁEZ

“Los poblanos somos de los grupos que el Coronavirus le estropeó los planes de efectuar varios eventos, por ejemplo, ya lo habíamos previsto todo para conmemorar la ‘Batalla de Puebla’, queríamos hacer una actividad superior incluso a la del 2019, que fue un éxito”, apuntó José Rosas, quien encabeza la Federación de Poblanos de Las Vegas.

“Pero, apunta, no nos cruzamos de brazos, por un lado no desmayamos en la aspiración de traer familiares (personas de la llamada tercera edad) que hace muchos años los hijos y nietos no ven, damos los pasos pertinentes para cuando la seguridad sanitaria autorice a viajar, pero no queremos entonces comenzar de cero, ya vamos adelantando en lo que podemos.

“Por otro ya se sabe, dice, que confiamos sobremanera en los jóvenes, el doctor Juan Carlos Varillas es nuestro representante en México y se mantiene muy activo, en estos días lo tenemos por acá y aprovechamos para sostener un encuentro con el nuevo cónsul mexicano”.

“La plática con el diplomático Julián Escutia, coinciden Rosas y Varillas, resulta en extremo provechosa, él se mostró muy receptivo, apoya los proyectos de los poblanos, y nos satisface asegurar que los artesanos de papel picado van a poder promover sus productos en el exterior, además, platicamos sobre una beca de estadía para algún estudiante de la región de Palmar de Bravo con el propósito de que pueda trabajar directamente con el gobernador de Nevada... eso es un gran orgullo para nosotros, dice mucho del prestigio ganado”, resaltan.

“Siempre que tengo oportunidad lo menciono, comenta Rosas, nos satisface como líder comunitario poder intercambiar con personalidades como el vicealcalde Isaac Barrón, la concejal Olivia Díaz, con el cónsul Escutia, ponerlos al corriente de nuestros proyectos, ellos saben cómo trabajamos, la seriedad con que enfrentamos las tareas y actividades que nos proponemos llevar a cabo, siempre con el apoyo de nuestra membresía y de las autoridades, no está demás decir que esas personalidades siempre tienen las puertas abiertas.

“Para nosotros significa mucho el apego a las raíces, a nuestras costumbres y tradiciones, lo que se haga por mantenerlas vivas -aunque en nuestro caso estemos lejos- es una muestra del amor y de lo que sentimos por el lugar que nos vio nacer, nos debemos Puebla y a los poblanos de Las Vegas”, resalta.