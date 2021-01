Antes de elegir urge informarse sin perder de vista el futuro

Por Roberto PELÁEZ

Desde el pasado domingo 24 y hasta este sábado 30, tiene lugar un evento esperado cada año por líderes comunitarios, directivos de educación, padres y estudiantes... se celebra la Semana de Elección de la Escuela de Nevada (National School Choice).

Se trata de crear conciencia acerca de la importancia que reviste tener la posibilidad de opciones educativas, más que todo eficaces, que contribuyan a una educación de calidad, esta vez una actividad con matices diferentes -por el Covid-19-, pero centrada en lo que significa encontrar el centro docente adecuado para cada niño o adolescente.

La incansable Valeria Gurr, una de las organizadoras de la Semana de Elección de la Escuela de Nevada, ha reiterado que pese a las dificultades resulta sin dudas alentador saber que muchas personas siguen con atención este relevante evento, y ver que crece por años la cantidad de padres que prestan especial interés a la elección escolar, conscientes de que está en juego el futuro de sus hijos.

Para Tony Castaño y su esposa “hace mucho nos convencimos de que la calidad de la educación no está en correspondencia ni tiene nada que ver, en lo absoluto, con el código postal... tal vez la escuela que está más cerca de casa no la ideal para nuestros pequeños”, afirmaron.

Lupe Ramos, por su parte, precisó: “el Coronavirus lo viró todo al revés, a los problemas de salud, con enfermos y fallecidos, se unieron los económicos, la educación remota, que es como darle una estocada a la educación de calidad que queremos, aunque la pandemia no dejó otra salida.

“Durante meses pensé en la Semana de Elección, es un evento al que asisto año con año, es ahí donde conoces y tienes la posibilidad de elegir, más ahorita que hay tantas calificaciones por debajo del promedio de años anteriores”.

Por vía telefónica Ashley Hernández significó: “Sucede que a veces los hijos no entienden bien en la escuela, no prestan atención, o los padres no nos informamos, tenemos que reconocerlo, sin percatarnos que se trata de su futuro, hasta que nos cae el 20, entonces lamentamos que no aplicó a tiempo por una beca, o no sabe, o nunca va a la oficina del consejero de la escuela, y en la Semana de Elección tienes la posibilidad de platicar con maestros, directivos de distintas escuelas, hacer preguntas”.

Un representante de ‘Mater Academy’, tuvo a bien explicar en español que en ese centro docente, se utilizan diferentes métodos que contribuyen a mejorar la habilidad académica del alumnado con el objetivo de prepararlos con vista a la educación secundaria y la universidad.

Claro que se extraña el evento con más de una veintena de stands de múltiples centros escolares, la explicación exhaustiva sobre programas que inciden de una forma u otra en la educación, una materia que desde hace años Nevada tiene pendiente y a la que es preciso (impostergable) prestar la mayor atención porque está en juego el futuro, pero el Covid-19 obstaculiza y los organizadores apelaron al quehacer virtual para ofrecer siempre la información oportuna y que los padres conozcan las diferentes opciones para que sus hijos cursen estudios.

Un aplauso para Valeria Gurr y por supuesto también para la Semana Nacional de Elección de la Escuela.