Ariel Rodríguez, graduado universitario que emigra a México

Por Karina MUÑIZ

En las pasadas semanas fueron varios los estudiantes de colegio y la universidad local que lograron el sueño de obtener su licenciatura. Entre esta nueva generación 2017 se encuentran muchos latinos y es un orgullo que uno de los nuestros se encuentra entre este grupo de egresados de UNLV. Estamos hablando del joven Ariel Rodríguez quien tuvo la oportunidad de trabajar con este seminario durante este año.

Ariel es un joven de 26 años que obtuvo su licenciatura de UNLV de Periodismo. Pero para Rodríguez además de celebrar su gran sueño que era obtener su título universitario también en estos momentos le espera una nueva aventura, ahora en el país que lo vio nacer, su natal México. Esta es una de las razones por la cual en fechas de que ya se imprima este semanario Ariel se encontrará viajando a México en donde junto con su familia decidieron emigrar.

¿Pero por qué alguien que se acaba de graduar de la Universidad decide mudarse a México después de tanto trabajo para poder obtener su título? Pues porque el joven nos indicó que ya no tiene nada que hacer en Estados Unidos. Ariel estaba por graduarse en un año o año y medio pero todo cambió durante el año pasado cuando su papá y uno de sus hermanos por ser indocumentados fueron detenidos por casi un mes. Algo que no solo consternó a su familia sino que los hizo pensar si querían seguir viviendo con el temor de que cualquier otro día fueran detenidos y ser puestos en la cárcel como les ocurrió a su padre y hermano. Afortunadamente su hermano y papá salieron del centro de detención y la familia tomó la decisión de que era momento de mudarse a su país natal.

Ariel, quien llegó a los Estados Unidos a los 15 años y que por un mes que llegó después de la fecha indicada para calificar bajo el programa de DACA no pudo tomar ventaja del programa. Es por eso que al tomar la decisión de que su familia y él se regresarían a su país natal la tarea de Ariel era graduarse lo más pronto posible. Cabe recordar que Ariel no pudo recibir ningún tipo de ayuda financiera o becas por su estatus migratorio así que no solo se tenía que preocupar por el tiempo sino también por el dinero para continuar con sus estudios y adelantarlos.

Por lo que Ariel no solo obtuvo dos trabajos y además tomaba cuatro clases por semestre, en el verano tomó seis clases y además esto lo combinó con sus dos empleos e internados en este semanario y además en una estación de televisión en inglés. Finalmente tanto trabajo, y sacrificio rindió frutos y el pasado 19 Ariel Rodríguez se graduó de Licenciado de Ciencias de las Comunicaciones de UNLV. Sus padres no pudieron estar ya que el proceso de llevarse sus artículos, muebles y autos a México puede ser muy largo y ellos se adelantaron unas semanas. Ariel se quedó para poder graduarse y recibir su diploma y en representación de sus padres acompañándolo en la ceremonia de graduación estuvo junto con el su tía Isabel Rodríguez.

Para Ariel además del apoyo de sus padres, sus familiares y amigos también fue muy importante el apoyo de la organización UndocuNetwork que es un grupo de estudiantes en UNLV para apoyar a estudiantes indocumentados y otros grupos minoritarios. Él explicó que nunca le dijo a nadie su estatus y que ahora que sus amigos y conocidos se enteraron por reportajes en otros medios de comunicación locales muchos de ellos le han ofrecido su ayuda para que se quede a lo que el respondió que no, gracias, para él fue un gran trabajo y sacrificio obtener su licenciatura, lo logró y no quiere seguir viviendo frustrado al no poder obtener un empleo por no tener un estatus migratorio que legalice su presencia aquí.

Algo que Ariel quiso dejar claro es que para él y su familia esta fue la mejor decisión, pero esto no quiere decir que él quiera que todas las personas indocumentadas se regresen a su país, no, sino que salgan adelante y que no se den por vencidos. Él tuvo que trabajar doble para pagar sus estudios y poder graduarse y sabe que por más que él lo intente o lo que haga o lo que pueda ofrecer a este país como profesional y bajo esta nueva administración del presidente Donald Trump él no podrá progresar en este país.

Rodríguez quisiera comenzar a trabajar en los medios en cuanto llegue a México para que sus hermanos, en especial el mayor, puedan continuar con sus estudios universitarios o lo que quiera estudiar, ya que él fue uno que lo apoyó para que Ariel no se diera por vencido y se graduara.

También el mensaje de Ariel es que para todos los que sí tienen el estatus migratorio necesario y a los que cuentan con el programa de DACA que tomen ventaja de éste, que trabajen que vayan a la escuela porque son muchas las personas que todos los días están peleando para que este programa no desaparezca.

Este es solo el comienzo para este joven talentoso y de parte del equipo que trabajamos con Ariel en El Mundo Newspaper le deseamos todo el éxito que se merece a donde quiera que vaya.