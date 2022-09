Asciende cifra de accidentes vehiculares en las calles del Valle

Por Rafael ROMERO

El número de accidentes de tránsito continúa en ascenso, en gran medida por exceso de velocidad, consumo de sustancias, no respetar el derecho de vía.

En lo que va de año han tenido lugar más de 12 mil 900 colisiones, cifra superior a igual periodo del año anterior. El sábado más reciente un conductor impactó a un agente de la motorizada. El oficial fue trasladado al UMC. Conductores intoxicados resultan un problema significativo tanto para la seguridad en la vía como el empeño de reducir el número de accidentes vehiculares. 12 mil 900 accidentes entre nueve meses arroja un promedio superior a mil 400 cada mes, más de 46 diario, varios con su carga de luto y dolor.

El fin de semana, festivo por demás, en un operativo, agentes del orden detuvieron por diferentes aspectos a un centenar de conductores, y alrededor de 30 habían consumido sustancias. Se emitieron cerca de medio centenar de citaciones.

Oficiales de la Policía Metropolitana, más aún quienes tienen que ver con la seguridad vial, realizan un loable esfuerzo con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores y peatones, sin embargo la irresponsabilidad y la falta de conciencia cobran un saldo en extremo lamentable.

“El tránsito se ha convertido en algo pesado, hay muchos vehículos, conductores que andan muy rápido, a veces hay que pasar corriendo el paso peatonal, y en ocasiones uno los ve texteando”, comenta Arnulfo Ramos.

“Es correcto que a los conductores que han consumido sustancia se les saque de la vía, expresa Ángela Orozco, es más, se les debía poner algo que pese sobre su licencia de manejo, porque tomar alcohol, tener dentro del organismo una sustancia, convierte al conductor en un peligro, una especie de asesino en potencia, ya los reflejos no son los mismos, y lo peor es que muchos de ellos no tienen la conciencia para reconocer que no están en condiciones de manejar”.

Ramos, Orozco, los agentes del orden, llaman a los conductores a respetar las señales de tránsito, a ir más despacio, prestar la debida atención al control del vehículo, a no consumir sustancias si tienen que conducir, además de exhortar a los peatones a ser más responsables, cruzar las calles sólo por las esquinas, seguir las indicaciones. Está en juego la vida.